Bước vào tháng Chạp, làng nhang Lê Minh Xuân (xã Bình Lợi, TPHCM) đỏ rực sắc hương. Dù vậy, năm nay các cơ sở sản xuất không dám nhận nhiều đơn hàng vì sợ lỗ vốn do giá vật liệu tăng cao.

Nghề làm nhang truyền thống đang đối mặt nhiều thử thách. Hiện nơi đây chỉ còn khoảng 50% số hộ tiếp tục làm nhang do không đủ sức cạnh tranh. Thêm nữa, chi phí vận chuyển, giá nguyên vật liệu tăng cao. Theo các hộ sản xuất lớn, do máy móc hiện đại tăng năng suất nên nhưng từ hàng trăm công nhân trước đây xuống chỉ còn vài chục người.