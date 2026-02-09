Công nhân vui mừng được thay nhớt xe máy miễn phí trước khi về quê đón Tết

Trong 2 ngày 7/2 và 8/2, chương trình “Tết đoàn viên – 2.000 chuyến đi an toàn” được tổ chức tại TPHCM nhằm hỗ trợ công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn kiểm tra và thay nhớt xe máy miễn phí trước khi về quê đón Tết.