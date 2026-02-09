Bên cạnh thay nhớt xe miễn phí, chương trình còn trao tặng 400 phần quà Tết, tổ chức các gian hàng vui xuân và khám sức khỏe miễn phí cho công nhân, người lao động. Với tổng kinh phí khoảng 566 triệu đồng, chương trình góp phần mang đến những chuyến đi an toàn, tiếp thêm ấm áp để công nhân yên tâm về quê sum họp, đón Tết trọn vẹn.