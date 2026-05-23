Sáng 23/5, hàng nghìn thí sinh đã có mặt tại Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên và Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đây là 2 trường chuyên tổ chức thi lớp 10 sớm nhất tại Hà Nội năm nay. Từ 6h30, khu vực cổng Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn đông kín thí sinh tất tả chờ vào phòng thi.

Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn dự kiến tuyển 150 chỉ tiêu năm 2026. Trong đó, chuyên Văn có 90 chỉ tiêu, Lịch Sử 30 và Địa Lý 30. Tỷ lệ chọi vào chuyên Văn năm nay là 1/14, chuyên Sử là 1/15, chuyên Địa là 1/12. Tỷ lệ này được đánh giá là tương đối cao so với kỳ thi các năm trước.

Đồng Bảo Nam (tỉnh Phú Thọ) được chị gái đưa đi thi vào lớp 10 tại Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên. Trước khi vào phòng thi, Nam uống thêm cà phê cho tỉnh táo. "Với tỷ lệ chọi 1/10, em thấy khá lo lắng, tuy nhiên luôn tự nhủ sẽ thật bình tĩnh để làm bài", Nam nói.

Thời tiết Hà Nội trong sáng nay nắng gắt. Trong suốt 120 phút làm đề Ngữ văn chung, nhiều phụ huynh luôn ứng trực phía cổng trường chờ đợi. "Tỷ lệ chọi năm nay cao, tôi khá sốt ruột nên muốn ở đây để đợi con luôn", nữ phụ huynh nói.

Ánh mắt chờ đợi của các phụ huynh khi kết thúc giờ làm bài thi.

10h, các học sinh hoàn thành bài thi, bắt đầu ra cổng. Nhiều em tươi cười, phấn khởi sau khi hoàn thành bài khiến các bậc phụ huynh cũng thở phào nhẹ nhõm. Vân Khánh - thi chuyên Văn cho biết em dự kiến bài được 7 điểm.

"Thủ khoa chính là con bố mẹ ơi", nữ sinh hét lớn khi ra khỏi phòng thi khiến tất cả phụ huynh gần đó đều bật cười và vỗ tay khen ngợi.

Phụ huynh rưng rưng nước mắt khi nghe con gái báo làm bài tốt. Theo đánh giá chung của các em, đề Văn năm nay mới lạ. Câu 3, 4 trong đề có khả năng gây khó, đòi hỏi tính sáng tạo và liên hệ thực tiễn cao.

Phương Anh được mẹ đứng chờ sẵn và trao cho một chiếc thơm má sau khi báo tin làm bài tốt.