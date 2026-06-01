Đáp án môn Ngữ văn thi vào lớp 10 TPHCM năm 2026 Đáp án môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM năm 2026 được VietNamNet cập nhật nhanh và chính xác, giúp thí sinh tham khảo, đối chiếu kết quả bài làm.

Sáng 1/6, hơn 151.000 học sinh TPHCM thi môn Ngữ văn vào lớp 10 năm 2026.

Sau đây là đề thi:

Theo cấu trúc, yêu cầu đánh giá và bảng năng lực, cấp độ tư duy của các môn thi trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 ở TPHCM, môn Ngữ văn có nhiều điều chỉnh đáng chú ý, hướng đến đánh giá năng lực toàn diện của học sinh qua hai trụ cột chính: Đọc hiểu và viết.

Ở phần đọc hiểu, ngữ liệu trong đề thi sẽ được lấy ngoài sách giáo khoa, bao gồm văn bản văn học và một trong hai loại văn bản nghị luận hoặc văn bản thông tin. Tổng dung lượng ngữ liệu không vượt quá 1.300 chữ.

Thí sinh thi vào lớp 10 TPHCM năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Phần viết gồm hai dạng: Đoạn văn và bài văn. Ở dạng viết đoạn (khoảng 200 chữ), thí sinh ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ hoặc đoạn thơ, hoặc phân tích nội dung, chủ đề, nghệ thuật và hiệu quả thẩm mỹ của tác phẩm.

Đối với bài văn, học sinh làm bài nghị luận xã hội theo hai hướng: Trình bày ý kiến, quan điểm cá nhân (đồng tình hay phản đối) về một vấn đề của đời sống, hoặc đề xuất giải pháp khả thi và thuyết phục cho một vấn đề cần giải quyết. Cách ra đề này thể hiện định hướng phát triển năng lực tư duy phản biện, lập luận logic và khả năng trình bày quan điểm cá nhân của học sinh.