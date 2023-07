Chia sẻ với VietNamNet, chiều 5/7, bà Lưu Thị Lập - Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Cầu, cho biết: “Đêm qua, tôi không ngủ và trực ở trường, nhìn hình ảnh phụ huynh xếp hàng ngoài cổng chờ nộp hồ sơ mà rớt nước mắt. Không thể đón phụ huynh vào trường nên tôi đành nhờ bảo vệ mang quạt, nước, ghế… ra cổng để hỗ trợ phụ huynh. Chúng tôi cũng nhờ lực lượng công an phường Ô Chợ Dừa đến bảo vệ phụ huynh. Đến thời điểm hiện tại, tất cả phụ huynh đến trường đều được đăng ký tuyển sinh và xét tuyển, không ai phải quay về”. Cũng theo bà Lập, hình thức tuyển sinh của trường được công khai xét tuyển từ cao đến thấp đến khi đủ chỉ tiêu sẽ dừng. Năm nay, trường tách làm 2 giai đoạn. Với học sinh có điểm từ 37 trở lên, sáng nay, trường tuyển 80% học sinh. “Nếu lấy tất cả học sinh sẽ thừa chỉ tiêu do không đủ phòng học và giáo viên, chúng tôi buộc phải sàng lọc bằng cách xét thêm học sinh có học bạ thành tích cao hơn, mang lại thêm cơ hội cho các con và chúng tôi công khai việc này”, hiệu trưởng này nói thêm. Bà Lập cũng khẳng định đến thời điểm hiện tại, trường đã nhận hồ sơ vượt trên cả chỉ tiêu và vẫn phải thực hiện thêm bước sàng lọc. Ở khâu này sẽ có hồ sơ phải trả về. Nữ hiệu trưởng cũng mong phụ huynh cũng thông cảm trong thời điểm "nước sôi lửa bỏng" này. "Những trường như chúng tôi chiêu sinh cũng vô cùng bấp bênh, dù thực hiện đúng quy chuẩn tuyển sinh nhưng không phải lúc nào cũng an toàn. Tôi phải thừa nhận rằng nâng chất lượng là cần thiết nhưng đủ số lượng là sống còn của môi trường tự chủ”, bà Lập chia sẻ thêm.