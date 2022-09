Nhờ có vị trí đẹp và không gian tươi mát, An Thới đang được nhiều nhà đầu tư khai thác du lịch xây dựng các khu vui chơi giải trí. Vùng đất này rộng trên 1.000ha được định hướng thành cảng quốc tế, là đầu mối kỹ thuật, thương mại, du lịch. Nơi đây còn có các khu công nghiệp nhẹ, trung tâm văn hóa, di tích lịch sử gắn với truyền thống địa phương. Dự báo năm 2030, An Thới có hơn 70.000 dân.

Đến An Thới thường phải tới đảo Hòn Thơm, một trong những địa điểm cực đẹp ở Phú Quốc, nơi có bãi biển trong xanh, trải rộng hút tầm mắt. Thời điểm lý tưởng nhất vùng du lịch này là mùa khô, khi đó thời tiết hoàn toàn tạnh ráo, nhiệt độ trung bình khoảng 26-30 độ C, thích hợp cho các hoạt động tắm biển, lặn biển, câu cá và khám phá. Ảnh: Quang Ngọc.

Đến Phú Quốc không thể không tới chơi ở hòn Gầm Ghì (hay còn được gọi là hòn Dăm Ngang), là một trong 16 đảo nhỏ nằm trong bán kính 18km thuộc quần đảo An Thới (cách trung tâm Phú Quốc khoảng 35km). Nơi đây mang vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng với vô vàn ghềnh đá to nhỏ với nhiều hình thù đẹp mắt, cát trắng mịn dưới bóng dừa xanh mát, cùng nước biển trong vắt, là địa điểm được nhiều người yêu thích khám phá. Để đến đến Gầm Ghì, du khách có thể chọn cách đi tàu hoặc di chuyển bằng ca nô từ cảng An Thới.

Ngoài Gầm Ghì, Bãi Dài ở phía Tây Bắc của đảo Phú Quốc (nằm giữa vịnh Thái Lan và Việt Nam) cũng là điểm đến lý tưởng. Chiều dài của bãi này khoảng 15km, bắt đầu từ mũi Gành Dầu đến cửa Cạn. Do vị trí của bãi Dài gần với rừng nguyên sinh, khí hậu rất mát mẻ, dễ chịu. Đây cũng chính là lý do bãi Dài luôn hút lượng lớn khách du lịch. Bao quanh điểm du ngoạn này là ghềnh đá, đồi cây dương, rừng dừa và làng chài. Điều đặc biệt hấp dẫn ở bãi Dài là sự thay đổi màu sắc của nước biển, có khi trong xanh, lúc lại ửng hồng, tím than hoặc ngọc thạch. Điều này được giải thích là do độ nông cạn khác nhau của biển. Ảnh: Quang Ngọc.