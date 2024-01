Không phải tự nhiên mà Praha được mệnh danh là “Trái tim của châu Âu”, bởi nơi đây mang trọn vẹn những nét quyến rũ, cổ kính của châu Âu, từ kiến trúc, văn hoá, lịch sử đến ẩm thực. Muốn đắm mình vào những điều đặc trưng nhất của lục địa già? Praha giang tay chào đón bạn!

Đồng hồ thiên văn còn hoạt động lâu đời nhất thế giới. (Ảnh: Hạ Phương)

Xe ngựa tấp nập ở quảng trường cổ ở Praha. (Ảnh: Hạ Phương)

Nhà thờ Týn chụp từ tầng cao của tháp đồng hồ thiên văn. (Ảnh: Hạ Phương)

Quảng trường Phố cổ (Old Town Square), trung tâm của khu phố cổ Praha hội tụ những di tích nổi tiếng nhất của Cộng hoà Séc, trong đó có đồng hồ Thiên văn nổi tiếng toàn thế giới. Đồng hồ này được lắp đặt vào năm 1410 và là đồng hồ thiên văn cổ nhất vẫn còn hoạt động trên thế giới. Ngoài ra, Nhà thờ Týn (Church of Our Lady before Týn), Tháp Powder… đều nằm xung quanh quảng trường cổ, vô cùng tiện lợi để khám phá.