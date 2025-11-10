Ngày 20/9/1990, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) chính thức được thành lập trên cơ sở Ban Quản lý Công trình Dầu khí Vũng Tàu, với tên gọi ban đầu là “Công ty Khí đốt”. Từ những ngày đầu, doanh nghiệp được giao trọng trách thu gom, nhập khẩu, vận chuyển, tồn trữ, chế biến và kinh doanh khí - những viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng cho một ngành công nghiệp mới mẻ nhưng đầy tiềm năng.

Đây là bước đi mang tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong việc khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khí đốt, chuyển hóa “tài nguyên dưới lòng đất” thành nguồn năng lượng phục vụ phát triển đất nước.

Dấu mốc vàng son đầu tiên của PV GAS là ngày 26/4/1995, khi Nhà máy điện Bà Rịa chính thức phát điện bằng dòng khí đồng hành đầu tiên từ mỏ Bạch Hổ, hòa vào lưới điện quốc gia. Từ dòng khí ấy, ánh sáng đầu tiên của công nghiệp khí Việt Nam đã bừng lên, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên sử dụng khí tự nhiên làm nguồn năng lượng sạch hơn, hiệu quả hơn cho sản xuất và đời sống.

Thành công này không chỉ chấm dứt tình trạng đốt bỏ lãng phí ngoài khơi, mà còn đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành năng lượng Việt Nam, góp phần đa dạng hóa cơ cấu nguồn năng lượng và củng cố nền tảng an ninh năng lượng quốc gia.

Cuối thập niên 1990, khi Việt Nam đang từng bước hội nhập với kinh tế khu vực, PV GAS đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng: Nhà máy Xử lý Khí Dinh Cố và Kho chứa - Cảng xuất sản phẩm lỏng PV GAS được hoàn thành và đưa vào vận hành vào cuối năm 1998.

Đây là dự án xử lý khí đầu tiên do Việt Nam tự đầu tư, xây dựng và vận hành, mang ý nghĩa đặc biệt lớn về kỹ thuật, kinh tế và xã hội. Từ đây, những dòng khí đồng hành khai thác ngoài khơi không còn bị đốt bỏ, mà được xử lý, tách chiết để thu hồi các sản phẩm có giá trị cao như khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và condensate - nguồn nguyên liệu thiết yếu cho công nghiệp và đời sống dân sinh.

Tháng 5/1999, LPG và condensate lần đầu được sản xuất tại Việt Nam - đánh dấu một cột mốc vàng trong lịch sử ngành công nghiệp khí. Sự kiện này giúp PV GAS đáp ứng phần lớn nhu cầu LPG trong nước với chất lượng cao và giá cả cạnh tranh, thay thế cho nguồn hàng nhập khẩu trước đó.