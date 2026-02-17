Từ sát tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, căn bếp của "Bánh Anh Em" ở New York (Mỹ) càng thêm tất bật. Ngoài phục vụ món bánh mì nức tiếng, quán còn chuẩn bị những đặc sản trong mâm cỗ Tết Việt như bánh chưng, thịt kho, xôi gấc, dưa cải muối chua, giò, chả…

"Công việc bận rộn hơn hẳn, có khi làm từ sáng sớm tới khuya, nhưng chúng tôi đều thấy vui vì có thể mang hương vị Tết đến những người con Việt Nam xa quê, hay giới thiệu hương vị đặc biệt này tới người dân bản địa", chị Tôn Thị Hồng Như (sinh năm 1990, quê Đắk Lắk) - chủ quán, chia sẻ với PV VietNamNet.

Những món đặc sản trong mâm cỗ cổ truyền Việt Nam được quán của chị Như chế biến tại Mỹ

Món cầu kỳ nhất là bánh chưng với nhiều công đoạn như rửa lá chuối (tại Mỹ khó mua lá dong), ngâm gạo, đồ đỗ xanh, ướp thịt… Những chiếc bánh vuông vức do bà Hằng - người có hơn 20 năm kinh nghiệm gói bánh chưng truyền thống - đảm nhiệm.

Mỗi mẻ bánh mất khoảng một ngày để hoàn thành, riêng thời gian luộc kéo dài 8-10 tiếng.

"Những ngày gần Tết, cô Hằng ăn, ngủ tại quán để làm và kiểm tra chất lượng từng chiếc bánh chưng. Sự tâm huyết với món ăn truyền thống quê hương của cô cũng là nguồn động lực cho tôi và các thành viên khác nỗ lực hơn.

Chiếc bánh có hương vị y hệt quê nhà Việt Nam. Phần hạt tiêu tôi cũng mang từ Việt Nam sang để thơm nhất, ngon nhất", chị Như kể.

Năm nay, quán ăn của chị Như gói 2.000 - 2.200 chiếc bánh chưng. Hầu hết, số bánh này được thực khách liên hệ đặt trước từ sớm.

"Bánh Anh Em" tọa lạc tại trung tâm New York do chị Như và cộng sự mở từ đầu tháng 4/2025. Sau đó vài tháng, quán được Michelin Guide 2025 đưa vào danh sách Bib Gourmand (Nhà hàng có đồ ăn ngon với mức giá phải chăng) và xuất hiện dày đặc trên các kênh truyền thông uy tín.

Món chính và cũng là món đắt khách nhất của quán là bánh mì. Những chiếc bánh mì có vỏ giòn, ruột xốp, phần nhân nóng hổi đậm đà của pate, thịt quay, bò nướng, đồ muối chua, sốt ớt… vô cùng hấp dẫn. Các thành phần từ vỏ bánh tới nhân đều do quán tự làm thay vì hàng công nghiệp.

"Vài tháng gần đây, nhiều thời điểm, thực khách phải xếp hàng 3 tiếng để vào thưởng thức đồ ăn tại quán. Chúng tôi có kế hoạch mở rộng quy mô để giảm thời gian chờ đợi cho khách nhưng trước tiên là đảm bảo chất lượng. Tôi muốn mỗi món ăn Việt khi tới tay thực khách phải được chuẩn bị ngon và chu đáo nhất", nữ chủ quán chia sẻ.

Thực khách xếp hàng phía ngoài quán ăn Việt Nam của chị Như

14 năm trước, chị Như đặt chân đến Mỹ sau khi tốt nghiệp ngành quản lý nhà hàng, khách sạn tại Việt Nam. Chị đã làm việc ở tất cả các vị trí trong nhà hàng từ dọn dẹp, rửa bát… trước khi trở thành quản lý.

Sau một chuyến xuyên Việt trải nghiệm ẩm thực 3 miền, chị nhận ra món Việt tại Mỹ còn khá đơn giản. Điều này thôi thúc chị mở nhà hàng Việt tại Mỹ để giới thiệu đặc sản quê hương tới bạn bè quốc tế. Trước "Bánh Anh Em", chị Như từng thành công với tiệm Cơm Tấm Ninh Kiều tại khu Bronx, Vietnamese Shop House.

Chị dành tới 2 năm nghiên cứu kỹ thuật làm bánh mì, học hỏi kinh nghiệm từ các thợ bánh ở Việt Nam, Pháp, Đan Mạch và Nhật Bản. Hàng ngày, chị Như ủ bột bánh qua đêm và nướng trước khi mở cửa chỉ 15-20 phút. Quy trình được tính toán rất kỹ để chiếc bánh nở, vỏ ngoài mỏng, giòn nhưng bên trong ruột mềm xốp, giống hương vị bánh mì Việt Nam.

Những chiếc bánh mì thơm ngon của quán

Chị Như muốn làm bánh mì và đồ ăn kèm hoàn toàn thủ công để thể hiện được sự công phu, tỉ mỉ của ẩm thực Việt. Cũng bởi vậy, dù chiếc bánh có giá cao hơn mức trung bình tại New York nhưng thực khách vẫn sẵn sàng xếp hàng chờ mua thưởng thức.

Bánh mì của quán có giá khoảng 15USD (gần 400.000 đồng)

Ngoài bánh mì, chị Như cũng đưa vào thực đơn những đặc sản khác như phở bò Nam Định, bánh cuốn Hà Nội, chả cá Lã Vọng, bánh ướt chồng đĩa chấm mắm nêm Buôn Ma Thuột…

Các món ăn của quán hấp dẫn thực khách

Bánh ướt chồng đĩa được chế biến theo hương vị của quê hương Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Món ăn được trình bày ấn tượng trên một giá đỡ thẳng đứng với nhiều chiếc đĩa xếp chồng lên nhau.

Mỗi chiếc đĩa phủ một lớp bánh ướt mềm mướt, rắc hành phi vàng ươm. Ăn kèm với bánh là thịt heo nướng than, nem chua, cải chua, dưa chuột tươi, xoài xanh, rau thơm cùng mắm nêm.

Ngoài ra, món chả cá Lã Vọng của quán cũng rất đặc biệt. Những miếng cá ướp nghệ, gia vị cầu kỳ được đặt trên chảo nóng, phủ thêm rau mùi và hành lá, để hương thơm tỏa ra thơm phức. Đi cùng món ăn này là bún, đậu phộng rang và chắc chắn là không thể thiếu mắm tôm.

Đồ ăn ở đây được New York Eater nhận xét "rất phong phú, biến tấu tinh tế các món ăn nổi tiếng từ khắp mọi miền Việt Nam".

Phóng viên tờ The New York Times miêu tả quán có thực đơn đa dạng và đặc biệt đến mức "ghi nhớ cả đời".

Chị Như chia sẻ: "Để các món ăn có hương vị chuẩn nhất, nhiều gia vị được tôi nhập từ Việt Nam sang như mắm tôm Ninh Bình, mắm rò Huế, mắm nêm Đà Nẵng, muối kiến vàng Đắk Lắk… Chúng tôi luôn muốn lan tỏa tới thực khách thông điệp, mỗi món ăn Việt Nam là một tác phẩm nghệ thuật".

Ảnh: Nhu Ton/Bánh Anh Em

Khánh Linh - Linh Trang