Quán ăn Việt tên Nem Nướng Nha Trang, nằm ở khu Little Saigon (San Jose, Mỹ), bất ngờ được San Francisco Chronicle giới thiệu như một địa chỉ “hiếm có” tại vùng vịnh San Francisco. Quán thu hút thực khách nhờ món nem nướng than hoa làm tại chỗ, khiến nhiều người phải xếp hàng dài chờ thưởng thức.

Khai trương từ tháng 4, đến tháng 11 lượng khách của quán đã tăng đột biến. Riêng cuối tuần, Nem Nướng Nha Trang bán ra hơn 1.400 cuốn nem mỗi ngày. Có lúc, thực khách phải chờ hơn 1 tiếng để được thưởng thức.

Quán ăn hấp dẫn thực khách. Video: ube.b.baby

Mỗi phần nem nướng của quán có giá khoảng 260.000 đồng (3 cuốn), nổi bật với miếng chả nem dày, nướng sém cạnh, dậy mùi tỏi và khói than.

Bên trong là lớp chả ram cuộn chặt cùng dưa leo, hòa quyện với độ dai mềm của bánh tráng. Món ăn được ăn kèm chén nước chấm màu cam, nấu từ thịt heo băm và hạt điều màu, cho vị mặn ngọt đậm đà, cân bằng hương vị tổng thể.

Món nem nướng hấp dẫn của quán. Ảnh: San Francisco Chronicle

Giống nem nướng truyền thống ở Nha Trang (Khánh Hòa), món nem tại quán gồm thịt lụi nướng, bánh tráng, rau sống và tương chấm.

Với đặc sản này, nước chấm được xem là yếu tố quyết định hương vị. Bát tương phải hài hòa đủ vị chua, cay, mặn, ngọt, nấu từ các nguyên liệu như nếp dẻo, đỗ tương, cà chua, tôm, thịt nạc, gan lợn xay nhuyễn, hòa cùng đường, tỏi và ớt.

Nem được nướng than hoa ngoài cửa quán. Ảnh: San Francisco Chronicle

Nhà hàng do bà Molly Trần và con trai Jack Lam mở. Trước đó, Jack từng làm việc cùng cha tại quán Bò Né Phú Yên - nhà hàng Việt từng lọt Top 100 nhà hàng ngon nhất nước Mỹ.

Năm 2024, khi mua lại tòa nhà này, bà Molly Trần dự định tiếp tục mở nhà hàng chuyên món bò. Tuy nhiên, do gặp khó khăn trong việc xin giấy phép sử dụng bếp ga, bà chuyển hướng sang mô hình nem nướng than hoa.

Với bà, nem nướng gắn liền với ký ức tuổi thơ. Mỗi lần về quê nhà ở Việt Nam, bà đều thưởng thức món ăn khoái khẩu này ở một hàng rong dân dã, học công thức từ chính người bán hàng rong rồi làm cho gia đình, bạn bè ở Mỹ thưởng thức.

Bên trong nhà hàng thiết kế hiện đại, gần gũi. Ảnh: San Francisco Chronicle

Một số nhà hàng ở San Jose cũng đưa nem nướng vào thực đơn nhưng rất hiếm nơi nướng chả trực tiếp trên than hoa và cuốn tại chỗ phục vụ thực khách. Chủ quán cũng bất ngờ khi lượng khách đổ về đông đảo, trong đó có tới 60% là khách quốc tế. Nơi đây còn hấp dẫn các nhà sáng tạo nội dung ẩm thực trên mạng xã hội.

Ngoài nem nướng Nha Trang, thực đơn quán có thêm bò xiên nướng kiểu Lào và gỏi đu đủ - đều là những món bà Molly Trần học từ các gánh hàng rong thân quen.

Những xiên thịt bò đỏ tươi làm từ phần thịt vai, được tẩm ướp thơm lừng mùi sả và khói, với hương vị đậm đà, béo ngậy và độ dai ngon. Món xiên thịt bò này nổi tiếng đến mức thường bán hết veo ngay trong ngày.

Chủ quán chia sẻ bí quyết của món gỏi nằm ở hương vị tạo nên từ 3 loại mắm cua, mắm cá và mắm tôm. Gỏi đu đủ có 3 mức độ cay: nhẹ, vừa và rất cay.

Món gỏi đu đủ của quán. Ảnh: Nem nuong Nha Trang

Không gian quán gồm phòng ăn nhỏ 16 chỗ và khu VIP riêng. Thời gian tới, thực đơn có thể mở rộng thêm bò né, bánh mì xíu mại, bánh hỏi ăn kèm chả và các loại nem tự cuốn. Hiện tại, quán giữ định hướng thực đơn gọn, tập trung vào chất lượng từng món.

Khánh Linh