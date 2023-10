Lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển của Quảng Ninh đã minh chứng: Truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của ngành Than là biểu tượng sức mạnh đoàn kết, tinh thần “thép” giúp không chỉ ngành Than, mà còn đưa quân và dân toàn tỉnh vượt khó thành công.

Như phân tích của ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Sự phát triển của Quảng Ninh và sự phát triển của ngành Than dựa trên quan hệ cộng sinh, gắn bó hữu cơ “hai trong một”. Việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đổi mới phương thức phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh của tỉnh Quảng Ninh có ý nghĩa chiến lược, tạo tiền đề quan trọng để ngành Than vận động cùng chiều với xu hướng chung, tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và phát triển bền vững; nhờ đó công nhân lao động ngành Than được hưởng thành quả phát triển của tỉnh, yên tâm gắn bó lâu dài với Đất mỏ.

Ông Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: “Giá trị tinh thần Kỷ luật và Đồng tâm cùng những bài học kinh nghiệm được chung đúc từ chiều dài của lịch sử, chiều sâu của văn hóa là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong bản sắc văn hóa Người thợ Mỏ, Người dân Đất Mỏ”.