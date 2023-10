Với sản lượng một năm đạt 40 triệu tấn than, 6,5 triệu tấn đá vôi xi măng những năm trước 2010, Quảng Ninh dường như đã đứng trên đỉnh cao của ngành kinh tế “nâu”, tức là phụ thuộc gần như toàn bộ vào khai khoáng. Tuy nhiên trong quá trình phát triển, tỉnh đã sớm nhận diện những bất cập do mô hình tăng trưởng không bền vững và sự thoái trào sau đỉnh cao, nếu chỉ chờ vào những mỏ than lộ thiên đang dần cạn kiệt sau hàng thế kỷ, hay đầu tư tốn kém vào khai thác hầm lò. Đó là chưa kể những hậu quả ô nhiễm môi trường từ việc gắn bó lâu dài với công nghiệp “nâu”.

Chính vì vậy, khi ngành công nghiệp Quảng Ninh vẫn đang phát triển mạnh, áp đảo cả về tỷ trọng cơ cấu kinh tế và số thu ngân sách địa phương so với các ngành kinh tế khác, tỉnh đã định hướng chuyển đổi mục tiêu tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh” một cách bền vững.