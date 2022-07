“Trước mắt, chúng tôi có kế hoạch huy động các nguồn lực, sớm xây dựng một đền tưởng niệm chung, ghi tên các liệt sĩ chưa tìm thấy để người thân của họ khi đến đây cũng thấy ấm lòng. Tiến độ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ được tăng cường, làm sao càng sớm càng tốt quy tập các anh về nghĩa trang, để các anh an nghỉ cùng đồng đội”, ông Hà Sỹ Đồng - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị chia sẻ.

Nhà bia chứng tích ghi danh 16 anh hùng, liệt sĩ Phân đội 23, Công an nhân dân vũ trang (tiền thân của BĐBP). Họ là những chiến sĩ “ngày Bắc, đêm Nam”, với những trận chiến xuất quỷ nhập thần.

“Vừa rồi chúng tôi cùng các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị và địa phương khánh thành nâng cấp bia chứng tích nơi ghi danh 16 liệt sĩ tại thôn Thiện Chánh, bia ghi danh 13 liệt sĩ đồn biên phòng Cù Bai. Mới đây, chúng tôi khởi công xây dựng bia ghi danh liệt sĩ tại địa bàn đồn biên phòng Hải An… Hiện nay các bia chứng tích, ghi danh khác cũng đang được nhiều đơn vị tập trung tu sửa, nâng cấp”, ông Thường nói.

Tại đồn biên phòng Hải An có bia ghi danh 9 liệt sĩ Phân đội 180 Công an nhân dân vũ trang. Phân đội được giao nhiệm vụ chốt giữ cảng Mỹ Thủy, xã Hải An, huyện Hải Lăng. Trận đánh ngày 29/6/1972 với mục tiêu giữ đất đã góp phần vào thắng lợi của cuộc chống tái chiếm Quảng Trị. Nhưng 9 chiến sĩ của Tiểu đội 3 đã nằm lại với đất.

“Ngoại trừ các đồn biên phòng thành lập sau năm 1975, hầu hết đồn biên phòng tại tỉnh Quảng Trị đều có bia chứng tích, bia ghi danh các liệt sĩ”, Đại tá Ngô Xuân Thường cho biết.