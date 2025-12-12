Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, trong đó bổ sung thêm 3 trường hợp Nhà nước được thu hồi đất vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.