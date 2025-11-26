Theo báo cáo thường niên về kinh tế số khu vực Đông Nam Á (e-Conomy SEA 2025) lần thứ mười, nền kinh tế số Việt Nam sẽ đạt tổng giá trị hàng hóa 39 tỷ USD vào cuối năm 2025, tăng 17% so với năm trước.