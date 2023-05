4 nam diễn viên nổi tiếng của Thái Lan gây sốt khi hát 'See tình' của Hoàng Thùy Linh bằng tiếng Việt, khiến nhiều người thích thú.

Chumpol Adulkittiporn (Off), Atthaphan Poonsawat (Gun), Tawan Wihakarat (Tay),Thitiphum Techaapaikhun (New) gây sốt khi hát See tình của Hoàng Thùy Linh.

Trên sân khấu, 4 nam diễn viên kết hợp với vũ đoàn nhảy để mang đến cho khán giả màn biểu diễn sôi động, nhộn nhịp. Trên nền nhạc See Tình, các thành viên lần lượt hát từng câu bằng tiếng Việt khiến người hâm mộ thích thú.

Sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người Việt Nam để lại bình luận khen 4 chàng trai: "Mặc dù là người Thái, nhưng hát rất rõ lời và dễ nghe". Ngoài ra, Off, Gun, Tay và New còn thực hiện những động tác vũ đạo thuần thục khiến nhiều khán giả có mặt phải reo hò.

Trước đó, 2 ngôi sao Thái Lan trong bộ phim My only 12% là Santa Pongsapak Oudompoch và Earth Katsamonnat cũng từng nhảy trên nền nhạc của Hoàng Thuỳ Linh.

Không chỉ gây sốt ở Thái, See tình của Hoàng Thùy còn được nhiều ngôi sao Hàn Quốc cover. Ca sĩ Lee Seung Hoon (nhóm Winner), cũng đăng tải video với vũ đạo Sorry sorry của Super Junior với nền nhạc ca khúc See tình. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút hơn 5 triệu lượt xem trên Tiktok.

Shindong - anh chàng béo vui tính, tài năng trong Super Junior cũng đăng tải clip nhảy trên nền nhạc See tình trên TikTok.

Nữ ca sĩ Choi Yena khiến người hâm mộ Việt Nam thích thú khi đội nón lá, ngồi trên thuyền thúng cover điệu nhảy trong bài hát See tình của Hoàng Thùy Linh tại Hội An hồi tháng 4.

Ca khúc See tình của Hoàng Thuỳ Linh ra mắt đầu năm 2022. MV xoay quanh câu chuyện tình yêu dễ thương của cô tiên cá Linh khi trót say nắng chàng trai chài lưới ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Hiện ca khúc này được sử dụng thịnh hành trên các nền tảng mạng xã hội ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan.