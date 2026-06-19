Theo Sở GD-ĐT, thí sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên và lớp 10 tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) phải xác nhận nhập học trực tuyến từ nay đến 16h ngày 23/6.

Đối với thí sinh thuộc diện tuyển thẳng, phụ huynh và học sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT trúng tuyển để nhà trường thực hiện xác nhận hồ sơ theo quy định.

Sở GD-ĐT lưu ý, phụ huynh và học sinh không hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học trong thời gian quy định sẽ được xem là từ chối nhập học vào lớp chuyên hoặc lớp tiếng Anh tích hợp và chuyển sang chờ xét tuyển lớp 10 thường.

Cũng từ nay đến 16h ngày 23/6, học sinh có nhu cầu phúc khảo nộp đơn tại trường THCS nơi đang theo học. Các trường THCS có trách nhiệm hướng dẫn học sinh thực hiện thủ tục đăng ký, đồng thời bố trí nhân sự và cơ sở vật chất để tiếp nhận đơn thuận lợi.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Sở GD-ĐT cho biết, căn cứ số lượng hồ sơ nhập học thực tế và kết quả xét tuyển bổ sung sau phúc khảo ở các loại hình chuyên, tiếng Anh tích hợp và tuyển thẳng, đơn vị sẽ tính toán lại chỉ tiêu lớp 10 đại trà của từng trường THPT. Điểm chuẩn lớp 10 thường sẽ được công bố sớm nhất sau khi hoàn tất công tác xét tuyển sau phúc khảo.

Theo kế hoạch, kết quả phúc khảo sẽ được công bố vào ngày 30/6.

Trong các ngày 1-2/7, Sở GD-ĐT sẽ xét tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên và lớp 10 tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) đối với những thí sinh được điều chỉnh tăng điểm sau phúc khảo (nếu có).

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM năm nay ghi nhận hơn 151.000 thí sinh đăng ký dự thi, mức cao nhất từ trước đến nay.

Để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, các trường THPT công lập tuyển 117.355 chỉ tiêu lớp 10, tương đương khoảng 78% thí sinh có cơ hội vào học trường công lập. Đây được xem là nỗ lực của ngành giáo dục thành phố nhằm mở rộng cơ hội học tập cho học sinh sau THCS.

Năm 2026 cũng là năm đầu tiên TPHCM tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính. Theo đó, học sinh khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) dự thi chung đề với học sinh khu vực 1 (TPHCM cũ).

Theo nhận định của nhiều giáo viên, đề thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có độ khó vừa phải hơn so với năm trước. Tuy vậy, đề vẫn có một số câu hỏi mang tính phân hóa, đặc biệt ở nhóm thí sinh có học lực khá, giỏi và xuất sắc.