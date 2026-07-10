Sáng 10/7, tại khu vực tìm kiếm mở rộng ở công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TPHCM), lực lượng quy tập đã phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ nằm chồng lên nhau.

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Nhiều bộ hài cốt được phát hiện trong túi xác - loại quân đội Mỹ thường sử dụng tại chiến trường Việt Nam. Túi bạt này không bị phân hủy, giúp hài cốt được bảo toàn nguyên vẹn. Lực lượng quy tập cũng phát hiện thêm các kỷ vật nằm cạnh các liệt sĩ.

Có mặt tại hiện trường, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 cho biết, chỉ riêng trong sáng 10/7, các lực lượng đã quy tập được 13 bộ hài cốt.

Tại khu vực tìm kiếm có 2 hài cốt liệt sĩ được phát hiện nằm chồng lên nhau. Lực lượng quy tập phải bóc tách từng lớp đất, tách riêng từng hài cốt để bảo đảm nguyên trạng.

Vị trí tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ sáng nay nằm gần đường đi dọc hồ nước phía sau lưng nhà truyền thống.

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, tại vị trí rãnh tiếp giáp bờ hồ, lực lượng tìm kiếm buộc phải tạm dừng để tránh nguy cơ nước tràn vào khu vực khai quật. Việc quy tập sẽ được thực hiện theo phương án cuốn chiếu, ưu tiên xử lý phần phía trên trước, sau đó ngăn nước để tiếp tục tìm kiếm các bộ hài cốt còn lại bên trong.

Thiếu tướng cho biết, hài cốt các liệt sĩ đã nằm dưới lòng đất từ năm 1968. Sau 58 năm, mức độ phân hủy của các bộ hài cốt không đồng đều.

Những hài cốt không được đặt trong túi đựng chuyên dụng hoặc tấm tăng của quân đội thường phân hủy nhanh hơn, gây khó khăn cho việc quy tập.

Đối với những trường hợp hài cốt đã phân hủy thành đất, toàn bộ phần đất liên quan vẫn được thu gom để phục vụ giám định ADN, tạo cơ sở xác định danh tính các liệt sĩ. Công tác quy tập được yêu cầu thực hiện khoa học, chặt chẽ, hạn chế tối đa nguy cơ bỏ sót hài cốt.

Cũng theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, đến nay, lực lượng quy tập đã lấy được mẫu sinh phẩm của 27 bộ hài cốt. Riêng 1 bộ không thể lấy mẫu do mức độ phân hủy quá lớn.

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, các đơn vị liên quan sẽ phối hợp với đơn vị chuyên môn đẩy nhanh việc xét nghiệm mẫu sinh phẩm trước khi đưa vào Ngân hàng gen (ADN) liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ quốc gia để phục vụ đối chiếu, xác định danh tính.

Việc lấy và giám định ADN được kỳ vọng sẽ giúp xác định danh tính nhiều liệt sĩ đang an nghỉ tại khu vực tìm kiếm, qua đó sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.