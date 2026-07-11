Sáng 11/7, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm, kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Sau lễ dâng hương, đoàn công tác trực tiếp xuống khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phía sau nhà truyền thống để kiểm tra thực địa, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thắp hương tại khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, sau 5 ngày triển khai, lực lượng đã cất bốc 29 hài cốt liệt sĩ, trong đó 13 hài cốt có di vật kèm theo.

Đáng chú ý, hài cốt số 2 được xác định là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên thuộc đơn vị 962. Sau khi giải mã ký hiệu đơn vị, Bộ Tư lệnh TPHCM xác minh đây là chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 Long An - đơn vị từng đánh vào cầu Chữ Y ngày 9/1/1968, mở màn đợt 1 Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân.

Tại buổi khảo sát, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện 2 bộ hài cốt nằm chồng lên nhau.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, lớp thứ nhất chủ yếu là di vật của bộ đội chủ lực tham gia đợt 1. Lớp thứ hai nhiều khả năng thuộc về chiến sĩ biệt động, liên quan các trận đánh vào Đại sứ quán Mỹ, Bộ Tổng tham mưu và Dinh Độc Lập năm 1968.

Sau khi trao đổi về tiến độ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, nhiều năm qua cả nước đã cố gắng thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ nhưng đợt này là cao điểm. Đây là một nhiệm vụ hết sức thiêng liêng, cao cả, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, người có công.

“Những ngày qua, thông tin về hoạt động tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng khiến cả nước xúc động. Khi đọc các tin tức về hoạt động của đội tìm kiếm tôi cũng không ngủ được", Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ.

Ông đề nghị lực lượng tìm kiếm giữ gìn sức khỏe, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà nhân dân đang gửi gắm niềm tin, đồng thời khẳng định đây là quá trình tri ân và giáo dục truyền thống cách mạng. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các đơn vị tìm kiếm phải thực hiện bằng cả trách nhiệm và trái tim của người lính, cùng với tình cảm mà nhân dân gửi gắm.

Đến nay, rãnh mộ thứ nhất đang được mở rộng, hiện dài 50m, rộng 3m, sâu khoảng 3,5m.

Hài cốt riêng lẻ được đưa vào quách riêng, hài cốt không tách được đưa vào quách chung để thuận lợi xác định danh tính và đơn vị chiến đấu.

Công tác lấy mẫu ADN thân nhân các gia đình biệt động được triển khai phối hợp với Ban Liên lạc Câu lạc bộ Kháng chiến TPHCM và khối Thành đoàn nhằm phục vụ việc đối chiếu, xác định danh tính liệt sĩ.

Hiện 5 đội quy tập K70, K71, K72, K73 và K74 đang tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Theo báo cáo của lực lượng làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ được Quân khu, Thành ủy và UBND TPHCM quan tâm, động viên cả về tinh thần lẫn vật chất, sức khỏe ổn định và sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ.