Cố đô Hoa Lư là điểm đến du lịch văn hóa, lịch sử quan trọng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, với các công trình kiến trúc cổ kính giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của núi đá vôi và sông nước.

Nằm giữa những dãy núi đá vôi kỳ vĩ của vùng đất Ninh Bình, Cố đô Hoa Lư như một chứng nhân lịch sử đầy kiêu hãnh. Đây không chỉ là một danh thắng, mà còn là kinh đô đầu tiên của nước Đại Việt sau hơn một thiên niên kỷ Bắc thuộc, nơi khởi đầu cho nền độc lập tự chủ của ba triều đại: Đinh, Tiền Lê và thời kỳ đầu nhà Lý.

Bên cạnh sự uy nghiêm của các công trình đền đài, Hoa Lư còn mang vẻ đẹp thanh bình của dòng sông Sào Khê chảy hiền hòa sát chân núi. Hình ảnh những thiếu nữ trong tà áo dài thướt tha giữa không gian hoài cổ gợi nhắc về một thời vàng son của kinh kỳ xưa cũ.

(Nguồn: Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại)