Lễ Khao lề Thế lính Hoàng Sa là nghi lễ “cúng thế lính” xưa của nhân dân các làng An Hải, An Vĩnh và các tộc họ trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi để cầu bình an cho người lính Hoàng Sa trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Đây là một lễ thức dân gian được các tộc họ trên đảo Lý Sơn tổ chức vào tháng 2 và tháng 3 âm lịch hàng năm. Hàng trăm năm trước, những người con ưu tú của quê hương Lý Sơn, tuân thủ lệnh vua đi ra Hoàng Sa, Trường Sa đo đạc hải trình cắm mốc chủ quyền, khai thác sản vật. Nhiều người ra đi không trở về, thân xác họ đã hòa mình vào biển cả mênh mông.

Là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, truyền từ đời này qua đời khác, đến nay Lễ Khao lề Thế lính Hoàng Sa vẫn là nghi thức tâm linh được các thế hệ trẻ tiếp nối nghề truyền thống của cha ông thực hiện, để tiếp tục vươn khơi bám biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

(Nguồn: Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại)