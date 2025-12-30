Nếu đã cảm mến vẻ đẹp của cô lái đò miền Tây thì khi đến rừng dừa, du khách sẽ phải ngạc nhiên khi tận mắt chiêm ngưỡng tiết mục múa thúng cực điệu nghệ.

Dập dềnh trên chiếc thuyền thúng - hay được người dân Cẩm Thanh gọi với cái tên thúng chai, cánh rừng dừa nước rộng hơn 100 ha xanh mướt dường như trải dài ra vô tận. Câu hò xứ Quảng vang vọng trên mặt hồ rồi len lỏi vào từng khóm dừa xanh mướt rậm rạp. Với sự phát triển của đời sống, từ điệu hò khoan - hò đối đáp, những người con của rừng dừa Bảy Mẫu đã sản sinh ra điệu múa thuyền thúng. Những tay chèo thiện nghệ trổ tài “lắc thúng chai” khiến cho thuyền thúng chao nghiêng, lắc lư theo nhịp để khởi động hành trình khám phá rừng dừa Bảy Mẫu.

(Nguồn: Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại)