Nhiều năm qua, chùa Chén Kiểu - ngôi chùa mang dấu ấn Khmer độc đáo ở Phường Mỹ Xuyên (TP Cần Thơ) thường xuyên tổ chức nhiều lớp dạy tiếng nói, chữ viết Khmer cho đồng bào Khmer. Các lớp học này được đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất bảo đảm đáp ứng nhu cầu học tập của các em học sinh.