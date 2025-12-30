Miệt mài công tác dạy chữ viết Khmer cho các sư tăng trong chùa ở Cần Thơ

Mang trong mình tình yêu sâu đậm với ngôn ngữ Pa-li Khmer và mong muốn truyền dạy cho thế hệ trẻ về văn hóa dân tộc mình, hơn 3 năm nay, thầy Út Sà Riêng (người dân tộc Khmer) luôn miệt mài trong việc dạy chữ viết tại chùa Chén Kiểu (TP Cần Thơ).