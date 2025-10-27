90 căn nhà phố thương mại the Sholi tựa như 90 tác phẩm nghệ thuật độc bản được kiến tạo bởi những nghệ nhân hàng đầu - đội ngũ DKRA và các đối tác. Từng chi tiết của tuyệt tác the Sholi được chăm chút tỉ mỉ, kết hợp hài hòa giữa giá trị thẩm mỹ và tối ưu công năng, tạo nên không gian sống đẳng cấp mang đậm dấu ấn riêng của chủ nhân xứng tầm.
Nhiều năm qua, khu Tây TP.HCM chứng kiến quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, những dãy phố giao thương sầm uất tạo nên bức tranh đô hội giàu bản sắc. Dưới sự phát triển nhanh chóng của cơ sở hạ tầng, cư dân phía Tây TP.HCM tìm kiếm một phong cách sống trọn vẹn hơn: tiện ích đầy đủ, cảnh quan hài hòa và những trải nghiệm gắn liền với nhịp sống hiện đại. Đây chính là động lực định hình diện mạo đô thị mới của khu vực.
Giữa bối cảnh đó, đội ngũ DKRA ra mắt tổ hợp phố thương mại cao cấp the Sholi trên hai mặt tiền đường An Dương Vương và Phan Đình Thông, vừa thừa hưởng nhịp sống nội đô sôi động, vừa “khoác” lên mình quy hoạch hiện đại, trở thành làn gió mới đầy sức sống tại “trái tim” khu Tây, hứa hẹn sẽ là điểm đến đa trải nghiệm trong tương lai.
Sự hiện diện của 90 căn nhà phố thương mại the Sholi mang đến không gian vừa tạo lập điểm đến (Shop), vừa kiến tạo chốn an cư (Living) tại quận Bình Tân (cũ). Vượt khỏi mọi khuôn mẫu nhà phố thương mại từng xuất hiện trên thị trường, the Sholi mang tuyên ngôn độc tôn khắc tạo vào mọi ngóc ngách của căn nhà, được thể hiện tinh tế qua 21 thiết kế khác biệt.
“Chúng tôi hoàn toàn có thể lựa chọn hướng đi an toàn, phát triển tổ hợp theo những công thức bất biến, dễ tiếp cận thị trường. Nhưng khi bắt tay nghiên cứu the Sholi, chúng tôi nhận ra nơi đây hội tụ đầy đủ “tố chất” để trở thành tuyệt tác bất động sản đô thị - biểu tượng nhịp sống phồn vinh của khu Tây. Chính điều đó đã thôi thúc đội ngũ DKRA và các chuyên gia suy ngẫm, tìm kiếm hướng đi khác biệt bằng những giải pháp mang tính đột phá, xứng tầm với vị trí đặc biệt của tổ hợp”, ông Phạm Lâm nhấn mạnh.
Từ tư duy phá vỡ khuôn mẫu ấy, một “liên minh” những đối tác, chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong ngành bất động sản được thành lập, cùng hiện thực hóa the Sholi như một “tác phẩm nghệ thuật sống”. Vertical Studio thổi hồn sáng tạo vào kiến trúc, H2 Design&Build đảm bảo chất lượng thi công, TTAD giám sát chuẩn mực, VietinBank bảo lãnh tài chính, AZ Group tinh tế trong nội thất, DKRA Living quản lý vận hành chuyên nghiệp và Houze cung cấp công nghệ quản lý thông minh. Tất cả cùng hợp lực để định hình một điểm đến khác biệt, bền vững nhưng đầy bản sắc.
Sự khác biệt của the Sholi được “chắt lọc” trong từng đường nét kiến trúc. Tầng trệt được thiết kế mở, mặt tiền các căn lùi 1 - 2m, tạo khoảng đệm hài hòa giữa không gian trong ngôi nhà và huyết mạch giao thương. Vỉa hè được lát đá đồng bộ, lòng đường mở rộng lộ giới, mang lại sự thông thoáng cho toàn khu cũng như gia tăng giá trị khi khai thác kinh doanh. Tại the Sholi, chỉ cần bước chân ra khỏi ngưỡng cửa đã có thể hòa vào thế giới sống - làm việc - giải trí sôi động ngay dưới thềm nhà.
Trái ngược nhịp sống nhộn nhịp nơi tầng trệt, từ tầng 2 trở lên mở ra một thế giới riêng tư được chăm chút đến từng chi tiết. Ban công rộng thoáng, có căn vươn tới 12m², khéo léo liên kết cùng không gian phòng khách, trở thành “khu vườn trong nhà” để gia chủ tùy hứng sáng tạo. Không gian ban công là nơi gia chủ cùng the Sholi thiết kế nên các khu vườn đậm dấu ấn cá nhân. Có thể là sự tĩnh tại tinh giản kiểu Nhật, nét hoài cổ Đông Dương hay là sắc xanh nhiệt đới rực rỡ, mọi phong cách sân vườn đều tôn vinh cá tính riêng biệt của chủ nhân.
Thêm vào đó, hệ cửa rộng và bếp ăn kết nối trực tiếp với ban công trước, khoảng lùi sau, giúp thông gió tự nhiên, không khí luôn đối lưu hài hòa. Lên đến tầng 3 và 4, các phòng ngủ lớn được bố trí tách biệt để đảm bảo sự riêng tư nhưng vẫn liên kết qua khoảng thông tầng, giữ trọn sự gắn kết của cả gia đình. Mỗi căn nhà phố thương mại the Sholi còn được trang bị thang máy riêng, giúp di chuyển nhẹ nhàng, tăng tính kết nối hoàn hảo giữa các tầng, tối ưu cả trải nghiệm sống lẫn vận hành kinh doanh. Không gian được thiết kế để mọi thành viên có thể quây quần, tạo nên những kỷ niệm đẹp - những điều đáng giá trong cuộc sống.
Như những mảnh ghép tinh xảo trong bức tranh phồn hoa, 90 căn nhà phố thương mại the Sholi là 90 tuyệt tác kiến trúc trên những diện tích khác nhau, nhưng cùng chung một triết lý: tối ưu giá trị sống và kinh doanh. Mỗi “bản thể” nhà phố đều được đội ngũ phát triển nghiên cứu kỹ lưỡng, từ diện tích, hướng nắng đến dòng gió để kiến tạo nên thiết kế phù hợp nhất. “Chúng tôi cẩn trọng trong việc lựa chọn vật liệu, vừa đề cao tính thẩm mỹ vừa đảm bảo chất lượng lâu dài, mỗi không gian dù là nhỏ nhất đều được tối ưu giá trị, giúp gia chủ có hành trình trải nghiệm trọn vẹn”, ông Phạm Lâm chia sẻ.
Khác biệt nhưng hài hòa, mỗi căn nhà phố the Sholi vừa tôn vinh cá tính của gia chủ, vừa hòa quyện trong sự thống nhất toàn khu. Từ đây, một không gian kinh doanh liền mạch, chuẩn mực cao cấp cùng chuỗi dịch vụ đa trải nghiệm dần hình thành, khẳng định vị thế dẫn đầu khu Tây TP.HCM - nơi từng khoảnh khắc sống, vận hành kinh doanh đều được nâng tầm giá trị bền vững theo thời gian.
Tổ hợp thương mại cao cấp the Sholi được hình thành từ định hướng mang đến cho khu Tây TP.HCM một chuẩn mực sống và kinh doanh mới, nơi mỗi căn nhà phố thương mại không chỉ là tài sản giá trị, mà còn là không gian cộng hưởng giữa công năng, thẩm mỹ cùng tính trải nghiệm.
“Chúng tôi nhận thấy ngày càng nhiều khách hàng tại khu Tây có nhu cầu sở hữu không gian sống chất lượng cao, đi kèm môi trường kinh doanh chuyên nghiệp, cộng đồng cư dân cùng chia sẻ hệ giá trị về phong cách sống, thẩm mỹ và sự tinh tế. Đội ngũ thực hiện dự án đã nỗ lực tạo ra sự kết nối hoàn hảo trong các tầng không gian, giúp mọi thành viên trong gia đình có những khoảnh khắc đẹp, lưu giữ mãi cùng thời gian”, ông Lâm chia sẻ.
Tổ hợp phố thương mại the Sholi được định vị như một chuẩn mực kinh doanh hiện đại của khu Tây TP.HCM. Mỗi không gian được kiến tạo như “sân khấu” dành cho những thương hiệu dịch vụ hàng đầu, nơi khách hàng vừa giao dịch, vừa tận hưởng trọn vẹn hệ tiện ích cao cấp và tinh chọn.
Tại the Sholi, khối đế thương mại không chỉ đơn thuần là nơi kinh doanh, mà được kiến tạo như một “phố trải nghiệm cao cấp” - nơi mỗi cửa hàng vừa giữ trọn bản sắc riêng, vừa hòa quyện trong một tổng thể đồng điệu. Những gian shop ở tầng trệt và tầng lửng được dành cho các thương hiệu tinh chọn, từ nhà hàng phở chuẩn vị Việt Nam, tiệm nướng sang trọng đến boutique hoa nghệ thuật, tất cả tạo nên một không gian đa tầng cảm xúc cho bất cứ ai đặt chân đến.
Điểm độc đáo nhất của khu phố thương mại này nằm ở sự cộng hưởng tinh tế: mỗi cửa hàng như một “nốt nhạc” riêng biệt, nhưng khi kết nối cùng nhau lại tạo thành một bản hòa âm trọn vẹn. Hãy bắt đầu buổi sáng với ly cà phê thơm dịu, bữa trưa thăng hoa cùng vị phở truyền thống trong không gian hiện đại và chiều tối sôi động bên tiệc nướng ấm cúng - tất cả liền mạch trong một dòng chảy trải nghiệm, để khách hàng cảm thấy mình như đang bước vào một khu phố quốc tế ngay giữa lòng khu Tây TP.HCM.
Khác biệt so với những dãy nhà phố đơn điệu, the Sholi đã định hình chuẩn mực thương mại mới: mỗi mặt bằng đều được thiết kế mở, tối ưu công năng nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ tổng thể. Từ khoảng lùi mặt tiền, vỉa hè lát đá đồng bộ đến không gian dành riêng cho bảng hiệu. Điều này giúp các cửa hàng vừa thể hiện được “dấu vân tay” cá nhân, vừa góp phần nâng tầm diện mạo khu vực, tạo nên dãy phố thương mại sang trọng, đồng bộ và bền vững giá trị theo thời gian.
Với cách sắp đặt ấy, mỗi khách hàng ghé thăm the Sholi không đơn thuần là “người mua”, mà trở thành người đồng trải nghiệm. Họ bước vào, dạo qua từng cửa hàng, chạm đến những mùi hương, sắc màu, âm thanh, vị giác và rời đi với cảm xúc được nuông chiều trọn vẹn. Đây chính là sự khác biệt vượt trội mà ít khu phố thương mại nào có được: nơi không gian kinh doanh và cảm xúc giao thoa, nơi mỗi cửa hàng không chỉ bán sản phẩm, mà trao gửi một phong cách sống.
(Nguồn: DKRA)