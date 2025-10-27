Sự khác biệt của the Sholi được “chắt lọc” trong từng đường nét kiến trúc. Tầng trệt được thiết kế mở, mặt tiền các căn lùi 1 - 2m, tạo khoảng đệm hài hòa giữa không gian trong ngôi nhà và huyết mạch giao thương. Vỉa hè được lát đá đồng bộ, lòng đường mở rộng lộ giới, mang lại sự thông thoáng cho toàn khu cũng như gia tăng giá trị khi khai thác kinh doanh. Tại the Sholi, chỉ cần bước chân ra khỏi ngưỡng cửa đã có thể hòa vào thế giới sống - làm việc - giải trí sôi động ngay dưới thềm nhà.

Trái ngược nhịp sống nhộn nhịp nơi tầng trệt, từ tầng 2 trở lên mở ra một thế giới riêng tư được chăm chút đến từng chi tiết. Ban công rộng thoáng, có căn vươn tới 12m², khéo léo liên kết cùng không gian phòng khách, trở thành “khu vườn trong nhà” để gia chủ tùy hứng sáng tạo. Không gian ban công là nơi gia chủ cùng the Sholi thiết kế nên các khu vườn đậm dấu ấn cá nhân. Có thể là sự tĩnh tại tinh giản kiểu Nhật, nét hoài cổ Đông Dương hay là sắc xanh nhiệt đới rực rỡ, mọi phong cách sân vườn đều tôn vinh cá tính riêng biệt của chủ nhân.

Thêm vào đó, hệ cửa rộng và bếp ăn kết nối trực tiếp với ban công trước, khoảng lùi sau, giúp thông gió tự nhiên, không khí luôn đối lưu hài hòa. Lên đến tầng 3 và 4, các phòng ngủ lớn được bố trí tách biệt để đảm bảo sự riêng tư nhưng vẫn liên kết qua khoảng thông tầng, giữ trọn sự gắn kết của cả gia đình. Mỗi căn nhà phố thương mại the Sholi còn được trang bị thang máy riêng, giúp di chuyển nhẹ nhàng, tăng tính kết nối hoàn hảo giữa các tầng, tối ưu cả trải nghiệm sống lẫn vận hành kinh doanh. Không gian được thiết kế để mọi thành viên có thể quây quần, tạo nên những kỷ niệm đẹp - những điều đáng giá trong cuộc sống.

Như những mảnh ghép tinh xảo trong bức tranh phồn hoa, 90 căn nhà phố thương mại the Sholi là 90 tuyệt tác kiến trúc trên những diện tích khác nhau, nhưng cùng chung một triết lý: tối ưu giá trị sống và kinh doanh. Mỗi “bản thể” nhà phố đều được đội ngũ phát triển nghiên cứu kỹ lưỡng, từ diện tích, hướng nắng đến dòng gió để kiến tạo nên thiết kế phù hợp nhất. “Chúng tôi cẩn trọng trong việc lựa chọn vật liệu, vừa đề cao tính thẩm mỹ vừa đảm bảo chất lượng lâu dài, mỗi không gian dù là nhỏ nhất đều được tối ưu giá trị, giúp gia chủ có hành trình trải nghiệm trọn vẹn”, ông Phạm Lâm chia sẻ.

Khác biệt nhưng hài hòa, mỗi căn nhà phố the Sholi vừa tôn vinh cá tính của gia chủ, vừa hòa quyện trong sự thống nhất toàn khu. Từ đây, một không gian kinh doanh liền mạch, chuẩn mực cao cấp cùng chuỗi dịch vụ đa trải nghiệm dần hình thành, khẳng định vị thế dẫn đầu khu Tây TP.HCM - nơi từng khoảnh khắc sống, vận hành kinh doanh đều được nâng tầm giá trị bền vững theo thời gian.