Giá bán căn hộ tiếp tục 'leo thang'

Những năm gần đây, phía Đông TPHCM (TP Thủ Đức cũ) vẫn luôn là khu vực dẫn đầu về nguồn cung nhà ở mới, đặc biệt là loại hình căn hộ chung cư. Tuy nhiên, sự phân hóa về nguồn cung căn hộ tại khu vực này ngày càng rõ nét, khi thị trường gần như chỉ còn lại các sản phẩm cao cấp.

Giá bán căn hộ liên tục tăng, các chủ đầu tư lần lượt tung ra sản phẩm với mức giá đợt sau cao hơn đợt trước. Giá căn hộ trung bình tại khu vực này đang áp sát mức 200 triệu đồng/m2.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, Eaton Park của Gamuda Land là dự án dẫn dắt mặt bằng giá khu vực phía Đông TPHCM, trung bình hơn 200 triệu đồng/m2.

Sau hai phân khu cao tầng là Masteri Grand và Lumière Midtown, Masterise Homes chuẩn bị tung ra các căn hộ hạng sang thuộc tòa tháp CT5 tại Khu đô thị The Global. Dù chủ đầu tư chưa chính thức công bố, nhưng theo nhiều nguồn tin, giá bán dự kiến sẽ không thấp hơn khu Eaton Park.

Khách hàng tìm hiểu về một dự án căn hộ cao cấp tại TPHCM. Ảnh: Anh Phương

Không đứng ngoài cuộc, chủ đầu tư dự án Palm City cũng dự kiến ra mắt phân khu cao tầng mới, với mức giá dao động từ 250-300 triệu đồng/m2 trong thời gian tới.

Đất Xanh Group góp mặt với giai đoạn tiếp theo của dự án The Privé. Hơn 1.000 căn hộ thuộc giai đoạn 1 của dự án này có giá bán dao động từ 115-130 triệu đồng/m2.

Thị trường căn hộ phía Đông TPHCM được dự báo sẽ sôi động hơn trước thông tin nhiều doanh nghiệp lớn như Sunshine Group - DIA, Sơn Kim Land và Bcons Group quan tâm đến việc đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư An Khánh.

Ở các khu vực khác của TPHCM, nguồn cung căn hộ mới khá khan hiếm. Tại dự án Mizuki Park, Nam Long Group vừa đưa ra thị trường 800 căn hộ thuộc phân khu Trellia Cove.

Trong khi đó, tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, chủ đầu tư vừa giới thiệu dự án căn hộ hạng sang The Sculptura, với số lượng giới hạn chỉ 75 căn hộ và 10 shophouse. Đây là quỹ đất chung cư hiếm hoi còn lại của Khu đô thị Phú Mỹ Hưng và là dự án mới sau gần 2 năm chủ đầu tư tạm dừng ra hàng.

Khu vực nào dẫn dắt thị trường căn hộ hạng sang TPHCM?

Theo Avison Young, đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản, trong quý III/2025, thị trường căn hộ TPHCM tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng giá bán sơ cấp (giá chủ đầu tư bán ra). Đặc biệt, tại các dự án mở bán mới, giá sơ cấp tăng trung bình từ 5-8% so với mặt bằng chung.

Khu vực phía Đông TPHCM, cụ thể là khu Nam Rạch Chiếc, đang nổi lên như tâm điểm cạnh tranh của phân khúc căn hộ cao cấp, với hàng loạt dự án quy mô lớn được đồng loạt triển khai.

Theo Avison Young, cuộc đua giữa các chủ đầu tư tại khu vực này ngày càng quyết liệt, khi phần lớn doanh nghiệp đều tập trung vào phân khúc cao cấp và siêu sang.

"Điều này không chỉ thiết lập mặt bằng giá mới trong khoảng 200-300 triệu đồng/m2, mà còn góp phần định hình Nam Rạch Chiếc trở thành trung tâm căn hộ hạng sang mới của TPHCM", đại diện Avison Young nhận định.

Cũng theo đơn vị này, sau khi TPHCM mở rộng địa giới hành chính, thành phố trở thành đại đô thị với sự thay đổi đáng kể về nguồn cung căn hộ. Trong khi TP Vũng Tàu (cũ) có 5 dự án thì tỉnh Bình Dương (cũ) cung ứng thêm 20 dự án mới.

Lúc này, giá bán căn hộ có sự phân tầng rõ rệt, chênh lệch 30-50% giữa các khu vực. Cụ thể, khu vực TPHCM (trước đây): giá căn hộ trung bình từ 80-140 triệu đồng/m2; tỉnh Bình Dương (cũ) từ 42-60 triệu đồng/m2; tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) từ 34-50 triệu đồng/m2.

Đánh giá về nguồn cung căn hộ tại TPHCM và vùng phụ cận trong quý III/2025, ông Võ Hồng Thắng, Giám đốc Đầu tư DKRA Group cho rằng TPHCM dẫn đầu và chiếm 96,8% nguồn cung sơ cấp toàn thị trường. Phân khúc căn hộ hạng A giữ vai trò chủ đạo, chiếm 36,1% tổng nguồn cung sơ cấp. Trong khoảng 6.000 căn hộ mới tung ra thị trường, Bình Dương (cũ) chiếm gần 65%.

“Mặt bằng giá bán sơ cấp tiếp tục tăng, với mức tăng bình quân 12-18% so với cùng kỳ. Giá bán thứ cấp bình quân tăng 7-15%, thanh khoản cũng ghi nhận sự khởi sắc”, ông Thắng nhận định.