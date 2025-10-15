Thị trường biệt thự và nhà liền kề (gọi tắt là nhà liền thổ) tại TPHCM trong quý III/2025 vẫn trong tình trạng khan hiếm nguồn cung và giá bán neo cao, tương tự như nửa đầu năm.

Khảo sát cho thấy, nguồn cung mới của loại hình nhà liền thổ tại TPHCM rất nhỏ giọt. Cả quý vừa qua, chỉ có 226 căn tại dự án Gladia By The Waters được tung ra thị trường, với giá bán từ 23-70 tỷ đồng/căn, tùy diện tích.

Một số dự án đang rục rịch mở bán, dự kiến sẽ bổ sung đáng kể nguồn cung cho thị trường như The Meadow (giai đoạn tiếp theo) hay các sản phẩm mới tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Tại khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố, trong quý vừa qua, Vinhomes Green City (tỉnh Tây Ninh) đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Bên cạnh đó, nguồn cung từ các dự án khác như Eco Retreat, King Hill Residences hay The Solia giúp cho thị trường trở nên sôi động hơn.

Nguồn cung nhà liền thổ tại TPHCM thời gian qua khá khan hiếm. Ảnh: S.T

Đánh giá về thị trường nhà liền thổ TPHCM, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, cho rằng sau thời gian dài trầm lắng, loại hình này có dấu hiệu phục hồi nhẹ trong quý III.

So với quý trước, giá sơ cấp toàn thị trường vẫn duy trì ở mức 303 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, giá thứ cấp lại tăng mạnh 18% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng mức tăng trung bình 167 triệu đồng/m2.

Theo bà Dung, trong bối cảnh nhà liền thổ tại TPHCM (khu vực cũ) khan hiếm nguồn cung và giá tăng cao, khu vực cửa ngõ sẽ là lựa chọn thay thế, đặc biệt đối với những người mua để ở.

Đại diện CBRE Việt Nam dự báo, sau sáp nhập, nguồn cung nhà liền thổ từ nay đến cuối năm có thể đạt hơn 2.400 căn, góp phần khẳng định vai trò của vùng TPHCM mở rộng trong việc đáp ứng nhu cầu nhà ở.

Đồng quan điểm, đại diện đơn vị nghiên cứu Avison Young cho rằng thị trường nhà liền thổ tại TPHCM quý vừa qua tiếp tục ghi nhận tình trạng khan hiếm nguồn cung mới, trong khi giá bán vẫn ở mức cao.

Nổi bật nhất là khu đô thị mới Thủ Thiêm, nơi một số biệt thự siêu sang ghi nhận mức giá chào bán tiệm cận 1 tỷ đồng/m2, thiết lập mốc mới cho phân khúc hạng sang.

Một góc siêu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Ảnh: Anh Phương

Theo đại diện đơn vị nghiên cứu, tại các dự án cao cấp khác, giá bán sơ cấp phổ biến trong khoảng 250-300 triệu đồng/m2. Trong khi đó, giá thứ cấp thấp hơn đáng kể, phản ánh sự thận trọng của người mua.

"Thanh khoản chung vẫn ở mức trầm lắng do chi phí vốn cao và tâm lý chờ đợi. Sức mua tại các khu vực giáp ranh TPHCM tốt hơn nhờ giá mềm và hạ tầng cải thiện. Về triển vọng, nhà liền thổ cao cấp tại thành phố vẫn giữ sức hút nhờ tính khan hiếm và khả năng tăng giá", đại diện Avison Young nhận định.

Trong bối cảnh nguồn cung mới khan hiếm, những ngày gần đây, thông tin về siêu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ sắp mở bán đã thu hút mạnh sự quan tâm của giới đầu tư. Mỗi ngày, nhiều lượt khách từ trung tâm thành phố qua phà Bình Khánh để đến Cần Giờ tham quan dự án.

Giám đốc một công ty môi giới bất động sản cho biết, hơn một tháng qua ông đã dẫn hàng chục nhóm nhà đầu tư khảo sát thực tế Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, trong đó có không ít nhà đầu tư đến từ khu vực phía Bắc.

Vị này chia sẻ, dù chủ đầu tư chưa công bố thời điểm mở bán chính thức, nhưng đã ký kết hợp tác với các đơn vị phân phối để chuẩn bị cho giai đoạn ra mắt. Về giá dự kiến, ông nhận định sản phẩm nhà liền thổ tại dự án sẽ không dưới 200 triệu đồng/m2.