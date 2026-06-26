Xe máy chở hàng cồng kềnh đâm taxi, thanh vật liệu lao xuyên kính cửa tài xế

Tình huống va chạm giao thông khiến nhiều người thót tim khi những thanh vật liệu dài trên xe máy đâm xuyên qua kính cửa sổ của chiếc taxi.