Tên cướp ngã sấp mặt sau cú ngáng chân của người đi đường

BRAZIL – Một người đi đường đã nhanh trí ngáng chân tên cướp giật túi xách đang bỏ chạy, khiến đối tượng ngã sấp xuống đường và bị người dân khống chế trước khi bàn giao cho cảnh sát.