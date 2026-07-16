Thót tim cảnh du khách bị bò rừng truy đuổi, hất tung lên không trung

MỸ – Khoảnh khắc một người đàn ông 65 tuổi bị bò rừng hất văng lên không trung khi đang tham quan Công viên Quốc gia Yellowstone cùng cháu trai đã được một nhiếp ảnh gia ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.