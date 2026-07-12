Kinh hoàng cảnh đá rơi như mưa xuống quốc lộ, đập trúng nhiều ô tô

TRUNG QUỐC – Đoạn video ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi những tảng đá lớn bất ngờ rơi như mưa từ sườn núi xuống quốc lộ, đập trúng nhiều ô tô đang lưu thông.