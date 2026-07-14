Thót tim cảnh xe bồn mất lái lao vào khu dân cư, nhiều người may mắn thoát nạn

TRUNG QUỐC – Một người đàn ông đang sửa máy xúc cùng nhiều người dân đã may mắn thoát chết trong gang tấc khi một chiếc xe bồn bất ngờ mất kiểm soát, lao khỏi đường rồi tông thẳng vào khu vực trước cửa một ngôi nhà.