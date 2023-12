{"article":{"id":"2225849","title":"Tăng giá 3-10%, vé tàu Tết những ngày cao điểm đã bán hết","description":"Dù tăng giá từ 3-10% tuỳ chặng nhưng vé tàu Tết từ TP.HCM ra miền Bắc các ngày 23 đến 28 tháng Chạp và ở chiều ngược lại vào các ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng đã được bán hết.","contentObject":"<p>Ngày 12/12, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Công ty vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn thông báo tính đến ngày 10/12, hai đơn vị này đã bán ra 115.090 <a href=\"/000003/ietnamnet.vn/duong-sat-ban-300-000-ve-tau-tet-giap-thin-gia-cao-nhat-gan-3-trieu-dong-2201035.html\" target=\"_blank\">vé tàu</a>. Riêng Công ty vận tải đường sắt Hà Nội bán được 35.843 vé.</p>

<p>Trong đó tàu số chẵn trước Tết từ TP.HCM ra miền Bắc các ngày 23 đến 28 tháng Chạp và tàu số lẻ sau Tết từ Bắc trở vào các ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng đã cơ bản bán hết vé.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tau-tet-107.jpeg?width=768&s=g1-T53o9jvg8opYA1dGzIg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tau-tet-107.jpeg?width=1024&s=imoDVrJlHGXG-0kdtwf4yQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tau-tet-107.jpeg?width=0&s=xc18zRoIP5YRRJYUPQaajw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tau-tet-107.jpeg?width=768&s=g1-T53o9jvg8opYA1dGzIg\" alt=\"tau tet.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tau-tet-107.jpeg?width=260&s=k6PeHTnFoIJ5ENH9jwN6FQ\"></picture>

<figcaption>Vé tàu Tết những ngày cao điểm đã không còn chỗ (Ảnh: Tuấn Kiệt) </figcaption>

</figure>

<p>Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán 2024, từ ngày 20 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng công ty tổ chức chạy 258 chuyến tàu Thống Nhất. </p>

<p>“Giá vé chiều cao điểm tăng từ 3-10% (tùy theo cự ly) so với Tết Nguyên đán năm 2023. Chiều thấp điểm giảm từ 10-20% so với Tết Nguyên đán 2023”, đại diện Công ty vận tải đường sắt Hà Nội thông tin. </p>

<p>Công ty cũng đã đưa toàn bộ 403 toa xe khách hiện có để vận dụng lập tàu Tết nên không có khả năng để lập thêm tàu Thống Nhất phục vụ riêng cho Tết Nguyên đán. </p>

<p>“Để phục vụ khách đi lại ngắn đường, Công ty sẽ vận dụng các ram xe tàu Thống Nhất đình lưu để lập thêm các đoàn tàu khách khu đoạn trong các ngày sát ngày nghỉ Tết. Theo kế hoạch sẽ chạy 28 đoàn. Trong đó, Hà Nội – Thanh Hóa, Vinh (21 đoàn), Hà Nội – Lào Cai (4 đoàn), Hà Nội – Hải Phòng (3 đoàn)”, đại diện Công ty vận tải đường sắt Hà Nội thông tin. </p>

<p>Trước mắt, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong dịp Tết Dương lịch 2024, ngoài các đôi tàu chạy thường xuyên trên các tuyến Hà Nội - Sài Gòn, Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội tổ chức chạy tăng cường thêm các đoàn tàu khách.</p>

<p>Cụ thể: <strong>Tuyến Hà Nội - Vinh:</strong></p>

<p>Tại Hà Nội: Chạy thêm NA3, NA7 ngày 29/12/2023.</p>

<p>Tại Vinh: Điều chỉnh giờ tàu SE36. Chạy thêm tàu NA4, NA12 ngày 1/1/2024.</p>

<p><strong>Tuyến Hà Nội – Thanh Hóa:</strong></p>

<p>Tại Hà Nội: Chạy thêm tàu TH1 ngày 30/12/2023.</p>

<p>Tại Thanh Hóa: Chạy thêm tàu TH2 ngày 1/1/2024.</p>

<p><strong>Tuyến Hà Nội - Lào Cai: </strong></p>

<p>Tại Hà Nội: Chạy tàu SP1 tại ga Hà Nội các ngày 28; 29; 30/12/2023.</p>

<p>Tại Lào Cai: Chạy tàu SP2 tại ga Lào Cai các ngày 31/12/2023; 1/1/2024.</p>

<p><strong> Tuyến Hà Nội – Hải Phòng:</strong></p>

<p>Tại Hà Nội: Chạy thêm tàu LP9, HP3 ngày 30/12/2023.</p>

