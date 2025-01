Ông Vũ Thành Hưng - Phó Giám đốc Công ty Than Khánh Hòa cho biết, năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là cơn bão số 3 đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh Thái Nguyên.

Trước tình hình đó, được sự chỉ đạo, giúp đỡ của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP, sự chỉ đạo thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ người lao động, Công ty than Khánh Hòa đã tích cực triển khai các giải pháp linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, đoàn kết nhất trí khắc phục mọi khó khăn; thực hành tiết kiệm chi phí, đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, hoàn thành đạt, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch ra.

Năm 2024, hoạt động sản xuất của Công ty gặp nhiều khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chính quyền địa phương chưa bố trí được quỹ đất tái định cho các hộ dân nằm trong diện di dời, do vậy diện sản xuất đổ thải có giai đoạn chưa đáp ứng được.

Khu vực phía Bắc khai trường chưa có mặt bằng để hoàn thiện nắn suối Tân Long giai đoạn II từ cọc 25 đến cọc 46 nên chưa thể mở rộng được diện sản xuất khu vực này với khối lượng bóc 500.000 m3 đất đá theo kế hoạch dẫn đến tầng khai thác chật hẹp.

Toàn cảnh mỏ than Khánh Hòa

Ảnh hưởng của cơn bão số 3 vào đầu tháng 9/2024 đã gây sạt lở một số tuyến đường, phát sinh hơn 600.000 m3 nước bơm làm tăng chi phí bơm nước.

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị của Đảng bộ Công ty và sự ủng hộ của Tổng công ty, Than Khánh Hòa đã di chuyển được chùa Làng Ngò cũ đến vị trí mới tạo được diện đổ thải để điều hoà cung độ vận chuyển đất đá cho năm 2024 và các năm tiếp theo. Công ty đã thực hiện hỗ trợ hoàn thiện thủ tục đất đai cho Ban trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Thái nguyên để thực hiện xây dựng chùa mới.

Về công tác phòng chống thiên tai, khi cơn bão số 3 đổ bộ, Than Khánh Hòa đã giảm thiểu tối đa thiệt hại, chỉ đạo bơm thoát nước phục vụ xuống sâu đáy mỏ đảm bảo tiến độ đề ra; Chủ động dừng sản xuất và tổ chức sửa chữa thiết bị xe máy khi thời tiết mưa. Năm 2024, công ty dừng hơn 62 ca sản xuất do mưa bão, tăng năng suất và thời gian huy động của xe máy thiết bị khi thời tiết thuận lợi do vậy sản lượng khai thác đảm bảo kế hoạch giao và tiết kiệm được chi phí sản xuất; tổ chức sản xuất hợp lý nâng cao năng xuất thiết bị, khai thác, sàng tuyển đáp ứng tối đa nhu cầu than cho Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn và các nhà máy xi măng trong Tổng công ty.

Trong năm Công ty đã trợ cấp gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công nhân lao động bị ốm đau dài ngày; gia đình có người thân bị tai nạn lao động chết; gia đình chính sách nhân các ngày lễ trong năm là 109 lượt người với số tiền 95 triệu đồng. Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động người lao động đóng góp ủng hộ địa phương hơn 1 tỷ đồng. Công ty khen thưởng cho 320 cháu là con em cán bộ công nhân viên đạt học sinh giỏi các cấp năm học (2023 - 2024) với số tiền thưởng: 29,8 triệu đồng. Cùng với đó là các khoản hỗ trợ cho: 01 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa nhà theo diện Mái ấm công đoàn năm 2024, 05 triệu đồng/người; 62 công nhân lao động bị thiệt hại do bão số 3, 206 triệu; Ủng hộ nhân dân tỉnh Thái Nguyên do bão số 3, 250 triệu đồng: Ủng hộ nhân dân thành phố Thái Nguyên xóa nhà dột nát 120 triệu đồng/2 căn.

“Năm 2024 mặc dù gặp nhiều khó khăn, tập thể cán bộ, công nhân, người lao động Công ty than Khánh Hòa đã đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đã được Tổng công ty giao năm 2024; việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động được đảm bảo. Từ đó, đặt mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025”, đại diện Công ty Than Khánh Hòa chia sẻ.

Công ty Than Khánh Hòa - VVMI thuộc Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP. Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Công ty Than Khánh Hòa - VVMI có gần 600 cán bộ, công nhân có trình độ quản lý, tay nghề kỹ thuật cao.

Thu Loan