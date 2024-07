Giống như các trang trại năng lượng mặt trời thông thường, công nghệ năng lượng mặt trời nổi không phải là mới và đã được lắp đặt trước đây ở Nhật Bản, Israel và Anh. Nhưng Trung Quốc lại đứng đầu thế giới về quy mô.

Theo các chuyên gia, năng lượng mặt trời nổi trên mặt nước có nhiều lợi ích. Nhiệt độ thấp hơn giúp tăng hiệu suất lên tới 10%. Các tấm pin cũng không có bụi bẩn và sạch hơn. Các tấm pin dễ vệ sinh, giảm thiểu chất thải.

Nếu lắp đặt trên các hồ chứa nước, các tấm pin mặt trời làm giảm sự bốc hơi. Bên cạnh đó, năng lượng mặt trời nổi tận dụng các khu vực mặt nước không sử dụng và giá rẻ hơn.

Hệ thống điện mặt trời nổi. Ảnh: TM

Thành phố Hải Nam (tỉnh An Huy) được biết đến là vùng đất giàu than đá nhưng rất dễ gặp lũ lụt do mưa lớn. Ở một số khu vực, nước có thể sâu từ 4-10m. Trung Quốc đã quyết định đầu tư xây dựng một trang trại năng lượng mặt trời tại đây. Sau khi hoàn thành xây dựng, dự án đã được đưa vào vận hành vào tháng 5/2017.

Dự án điện mặt trời nổi này có diện tích 800.000m2, tương đương hơn 400 sân bóng đá, được xây dựng trên một mỏ than cũ đã bị ngập nước. Hệ thống điện mặt trời có công suất 40 megawatt (MW), do Sungrow Power Supply phát triển và sở hữu. Dự án cung cấp đủ năng lượng sạch cho 15.000 hộ gia đình.

Thời gian hoạt động dự kiến của những tấm pin này có thể kéo dài đến 25 năm. Đây là dự án điện mặt trời trên vùng trũng lớn nhất thế giới.

Công nhân lắp đặt hệ thống pin mặt trời. Ảnh: TM

Diện tích tương đương hơn 400 sân bóng đá. Ảnh: TM

Theo đơn vị vận hành, hệ thống phao được bố trí cách xa mép hồ 200-300m nhằm bảo đảm hệ thống này không bị ảnh hưởng nếu mực nước xuống thấp. Nhìn trên bề mặt, mọi người có thể nghĩ rằng phao nổi tự do trên nước, nhưng sự thật là có hơn 1.000 cọc bê tông làm trụ đỡ ở dưới lòng hồ để giữ hệ thống phao ổn định.

Một chuyên gia địa phương cho hay, nhà máy ở Hoài Nam không chỉ tận dụng tối đa khu vực mặt nước hồ bỏ không, giảm nhu cầu về đất, mà còn tăng sản lượng điện sạch.

Trung Quốc hiện là quốc gia sản xuất điện mặt trời hàng đầu thế giới. Dự án ở Hoài Nam là minh chứng cho thấy quốc gia này đang bứt phá trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

(Theo Times, Chinadaily)