Bên cạnh sáng kiến mang tính đột phá giúp quá trình chuyển đổi số diễn ra hiệu quả, báo cáo chuyển đổi số năm 2023, thành phố Cao Bằng tập trung nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn.

Trong đó, thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chuyển đổi số từ hoàn thiện chính sách, quy định; phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, chính quyền số - kinh tế số - xã hội số… Cùng với đó, thành phố triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Về hạ tầng số, 100% cán bộ, công chức, viên chức thành phố và phường, xã được trang bị máy tính, kết nối Internet, sẵn sàng tham gia đăng nhập sử dụng các ứng dụng, phần mềm phục vụ công việc; đảm bảo kết nối an toàn, thông suốt các hệ thống thông tin giữa UBND thành phố và UBND các phường, xã để phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin môi trường mạng. 100% các đơn vị và cá nhân lãnh đạo, người có thẩm quyền sử dụng chữ ký số trong thực thi công vụ.

Đáng chú ý, thành phố duy trì đảm bảo, hoạt động thông suốt các hạ tầng, nền tảng số được triển khai từ tỉnh như: Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống thư điện tử công vụ; Hệ thống phần mềm một cửa điện tử; Giám sát an toàn thông tin tỉnh Cao Bằng; Kết nối Cao Bằng.

Trên trụ cột chính quyền số, thành phố Cao Bằng yêu cầu các đơn vị trực thuộc và UBND phường xã thực hiện đảm bảo quy trình, 100% văn bản được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng, sử dụng chữ ký số trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành (trừ văn bản mật theo quy định).