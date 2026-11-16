Là người dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên tại xã Nghĩa Tá - vùng miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Thái Nguyên, thầy giáo La Văn Du hiểu hơn hết cuộc sống của người dân vùng cao.

Trong hơn 10 năm công tác, cả 3 ngôi trường thầy Du từng giảng dạy đều thuộc những địa bàn có điều kiện đặc biệt khó khăn. Học sinh những nơi đây phần lớn đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Nhà các em nằm sâu trong những bản làng xa xôi, thưa thớt dưới chân đồi. Có em mỗi ngày phải vượt qua những cung đường quanh co, dốc núi để đến trường. Những ngày trời mưa, đường đất trở nên trơn trượt hay những ngày đông giá rét, nhiều em đến lớp với chiếc áo mỏng.

Thầy giáo La Văn Du tích cực vận động trẻ đến trường, tìm kiếm nguồn lực để hỗ trợ học sinh khó khăn. Trong ảnh là một buổi thầy Du đi thiện nguyện, trao quà cho các học sinh trên địa bàn xã Nghĩa Tá, Thái Nguyên.

Dù có những ngày bữa trưa ở trường chỉ là vài gói mì tôm, thầy trò vẫn chia sẻ, động viên nhau cùng cố gắng.

Thầy Du vẫn nhớ những ngày cùng phụ huynh dựng lán cho học sinh ở bán trú, để các em có chỗ nghỉ và yên tâm học tập. Chính những kỷ niệm bình dị đã nuôi dưỡng trong thầy tình yêu nghề, yêu học trò và hiểu rằng hạnh phúc của giáo viên đôi khi không ở điều lớn lao, mà từ những điều giản dị.

Năm 2021, thầy Du chuyển công tác về Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Tá. Vốn được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này nên thầy hiểu rõ cuộc sống của người dân quê hương và những khó khăn mà học sinh vùng cao phải đối mặt trên hành trình đến với con chữ.

Với vai trò Tổng phụ trách Đội của Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Tá, thầy Du quan tâm đến hoàn cảnh của từng học sinh.

Vì vậy, khi trở về công tác tại quê hương, thầy Du luôn cố gắng tìm kiếm mọi nguồn lực để hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Không ít lần, thầy giáo trực tiếp vận động, kết nối các nhà hảo tâm để xin tiền ăn bán trú cho các em nghèo. “Tôi luôn nghĩ nếu làm được điều gì đó, dù rất nhỏ, để giúp các em có thêm một bữa cơm, chiếc áo ấm, quyển sách hay đơn giản là động lực tiếp tục đến trường, cũng đã là niềm hạnh phúc lớn”, thầy chia sẻ.

Thầy Du cho hay, giáo viên vùng cao không chỉ dạy chữ mà còn phải đến từng bản làng vận động học sinh trở lại lớp, chia sẻ khó khăn với phụ huynh và tìm cách giúp các em tiếp tục đến trường.

"Có những việc không có trong giáo án, cũng không có trong thời khóa biểu, nhưng xuất phát từ trái tim. Đôi khi, chỉ một chút quan tâm, yêu thương và bàn tay chìa ra đúng lúc cũng có thể thay đổi cuộc đời một đứa trẻ", thầy nói.

Thầy giáo La Văn Du được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT với những nỗ lực vận động, tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn.

Thầy vẫn nhớ mãi câu chuyện về cậu học trò Triệu Quốc Hoan.

Hoan sinh ra trong một bản người Dao, nhà cách trường khoảng 7 km. Bố mẹ em vì cuộc sống vất vả, điều kiện thiếu thốn nên không có cơ hội được học hành đầy đủ, khả năng giao tiếp hạn chế.

Năm 2024, khi Hoan học lớp 4, thầy Du nhận thấy em thường xuyên nghỉ học nên nhiều lần cùng các thầy cô thăm hỏi, động viên và trao đổi với gia đình. Mỗi lần được hỏi vì sao không muốn đến trường, Hoan chỉ nói "vì em bị mệt". Có lần, vừa thấy thầy cô đến nhà, Hoan chạy vào rừng trốn.

Thầy La Văn Du từng vận động cộng đồng hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho học sinh mắc bệnh tim bẩm sinh Triệu Quốc Hoan, giúp em trở lại trường.

Qua tìm hiểu, thầy Du biết Hoan trốn không phải vì ghét thầy cô mà bởi khi đi học, em thường xuyên mệt mỏi, có lúc kiệt sức, thậm chí không thể thở được.

“Tôi vẫn nhớ như in một ngày trời mưa phùn, đường núi trơn trượt. Tôi vào bản để vận động Hoan trở lại trường. Khi tôi đến, Hoan không có nhà. Gia đình nói em đang chơi dưới khe suối. Từ xa, khi nghe tiếng tôi gọi, Hoan vội vàng tìm chỗ trốn. Lúc đó, tôi đi xuống khe suối tìm và nhìn thấy em đang nấp trong một góc nhỏ”, thầy Du kể.

Sau này, gia đình đưa Hoan đi khám và phát hiện em bị tim bẩm sinh. Biết nguyên nhân khiến Hoan thường xuyên mệt mỏi và sợ hãi, thầy Du và các thầy cô đã động viên gia đình đưa em đi chữa trị.

Thương học trò nhỏ, thầy Du kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ Hoan chữa bệnh.

“Tôi nghĩ rằng nếu kết nối được những tấm lòng nhân ái, Hoan sẽ có cơ hội được chữa bệnh, tiếp tục sống khỏe mạnh như bao bạn nhỏ khác. Và điều kỳ diệu đã đến, em được mọi người giúp đỡ, đưa xuống Hà Nội phẫu thuật”, thầy Du chia sẻ.

Song điều khiến thầy hạnh phúc nhất không phải là số tiền vận động được, mà là sự thay đổi của học trò sau điều trị.

“Ngày Hoan trở về bên gia đình sau thời gian điều trị cũng là lúc tôi xúc động nhất. Cậu học trò nhỏ ngày nào da xanh xao, luôn sợ hãi mỗi khi nhắc đến chuyện đi học, giờ đã có thể nở nụ cười, khỏe mạnh và vui vẻ hơn. Với tôi, hạnh phúc của người giáo viên là nhìn thấy học trò có thêm cơ hội sống, học tập và theo đuổi ước mơ”, thầy chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường hơn 10 năm công tác, đi qua nhiều bản làng và gặp gỡ bao thế hệ học sinh, thầy Du càng thấm thía hơn ý nghĩa của nghề giáo.

“Có những kỷ niệm được ghi lại bằng giấy khen, thành tích, nhưng cũng có những điều không thể ghi trong bất kỳ bản thành tích nào. Đó là những ngày thầy trò cùng ăn tạm gói mì tôm; cùng phụ huynh dựng lán cho học sinh bán trú, hay vượt đường trơn trượt trong mưa để vào bản vận động học sinh trở lại trường”, thầy nói.

Nhiều năm công tác tại những địa bàn đặc biệt khó khăn, thầy Du thấu hiểu những trở ngại trên con đường đến trường của học sinh miền núi. Không ít em dù muốn đi học nhưng vẫn phải đối mặt với khó khăn về kinh tế gia đình và khoảng cách địa lý.

“Tôi mong có thêm nhiều chính sách hỗ trợ học sinh nghèo để các em có điều kiện học tập tốt hơn, không phải từ bỏ ước mơ. Đặc biệt, cần xây dựng thêm trường, khu nhà bán trú với điều kiện sinh hoạt tốt hơn cho học sinh miền núi. Đây không chỉ là nơi các em nghỉ ngơi mà còn giúp rút ngắn quãng đường đến trường, tránh những nguy hiểm khi đi lại trong những ngày mưa gió”, thầy nói.

Thầy Du cũng mong các đồng nghiệp, đặc biệt là những người công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, luôn dành cho học sinh sự quan tâm, yêu thương và thấu hiểu.

“Bởi với học sinh miền núi, các em không chỉ cần những bài giảng hay mà còn cần lời động viên đúng lúc, sự quan tâm chân thành và những người thầy cô sẵn sàng lắng nghe tâm sự”, thầy chia sẻ.