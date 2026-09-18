Thót tim cảnh xe khách đánh lái sang làn ngược chiều, bị xe container đâm trúng

Một đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm trên quốc lộ, khi xe khách đánh lái sang làn đường ngược chiều để tránh va chạm thì bất ngờ bị xe container đi tới đâm trúng.