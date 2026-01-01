Nhu cầu nhân lực của TPHCM trong năm 2026 dự kiến vượt 313.000 vị trí việc làm. Trong đó, khu vực TPHCM (cũ) cần khoảng 136.340 lao động; Bình Dương (cũ) cần 105.080 lao động và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cần 72.261 lao động.