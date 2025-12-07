Phường Vị Khê được xem là thủ phủ hoa, cây cảnh của Ninh Bình. Ngoài ra, địa phương này còn có các vùng chuyên canh quất lớn nhất tỉnh, với diện tích hơn 60ha, mang lại giá trị kinh tế cao.

Mỗi dịp Tết đến, quất Nam Phong và quất chum Nam Toàn của phường Vị Khê luôn hút khách nhờ những ưu thế vượt trội về giống và kỹ thuật chăm sóc lâu năm. Quất ở đây nổi tiếng với quả to căng mọng, lá xanh bóng, cành dăm khỏe, dáng cây đẹp và chơi rất bền.

Năm nay, thương lái đến đặt hàng từ sớm nên nhiều nhà vườn trồng quất chum ở phường Vị Khê đã bán phần lớn, thậm chí toàn bộ số cây trong vườn ngay từ giữa tháng 9, đầu tháng 10 âm lịch.

Ông Đỗ Văn Tình (67 tuổi, trú tại TDP Hồng Phong, phường Vị Khê) cho biết, năm nay, gia đình ông trồng hơn 900 cây quất chum dáng thác đổ. Toàn bộ số quất này đã được thương lái đặt mua trước đó gần một tháng. Giá mỗi cây quất chum cao 1,2-1,5m (tính cả chum) dao động từ 1-1,2 triệu đồng.

“Từ đầu tháng 8 âm lịch, khách buôn đã tới xem và đặt cọc. Đến giữa tháng 9, vườn quất của tôi đã được bán hết. Tôi tiếp tục buộc cành, chỉnh cây dáng cho đẹp. Đến đầu tháng 11 âm lịch, thương lái sẽ quay lại để lấy hàng và mang đi bán lẻ”, ông Tình nói.

Theo ông Tình, trồng quất chum khó hơn nhiều so với trồng dưới đất, bởi lượng đất trong chum ít, cây dễ suy kiệt. Vì vậy, các chủ vườn phải có kỹ thuật chăm sóc riêng để cây đậu quả đều, cành dăm khỏe, có đủ quả xanh, chín và ra lộc non đúng dịp Tết.

Đất trồng quất chum phải là đất ải sạch, tơi xốp, được trộn thêm sỉ than. Cây giống khi mua về sẽ được cắt đầu rễ, cắt bỏ cành non, sau đó trồng vào chum và cần khoảng 20 ngày để cây ổn định trước khi bắt đầu tạo dáng thế.

Trong suốt gần một năm chăm sóc, người trồng quất phải theo dõi sát thời tiết và từng giai đoạn sinh trưởng của cây để bổ sung nước, phân bón, tỉa dăm... giúp cây giữ dáng đẹp và đậu quả đều. Nhờ chất lượng ổn định, quất chum của phường Vị Khê luôn được khách buôn chốt cọc sớm ngay từ đầu vụ.

Không chỉ gia đình ông Tình có vụ quất thắng lợi, mà nhiều nhà vườn ở phường Vị Khê năm nay cũng "cháy hàng" sớm

Ông Bùi Văn Cường (trú tại tổ dân phố Hồng Phong) chia sẻ, gia đình ông trồng hơn 600 cây quất chum và đã bán hết từ cuối tháng 9 âm lịch. Theo ông Cường, giá quất Tết năm nay không biến động nhiều so với năm trước.

“Cả vườn quất của tôi đã có khách đặt, từ nay đến cuối tháng tôi tiếp tục chăm sóc, buộc cành để cây lên dáng đẹp hơn. Từ đầu tháng 11 âm lịch, khách buôn sẽ đến lấy hàng. Khi số quất trong vườn được chuyển đi hết, gia đình tôi lại xuống giống, chuẩn bị cho vụ Tết Nguyên đán năm sau”, ông Cường cho hay.

Mùa Tết Bính Ngọ 2026, không chỉ các hộ trồng quất chum đắt hàng mà những hộ trồng quất thế tại phường Vị Khê cũng ghi nhận sức mua ổn định.

Ông Đoàn Xuân Cảnh (trú tại TDP Vạn Diệp 1, phường Vị Khê) nói rằng gia đình ông trồng khoảng 500 gốc quất, gồm cả quất xum (dáng quất hình chóp truyền thống) và quất thế; giá bán từ 2 triệu đồng trở lên, tùy kích cỡ và độ đẹp. Trong đó, có một số cây quất thế đẹp, gốc già, được tạo tác trong nhiều năm được bán với giá 30 triệu đồng/cây.

Hiện khách đã đặt gần 40% lượng cây dự kiến bán ra dịp Tết.

Theo ông Đỗ Đình Điểm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vị Khê, thời tiết năm nay có mưa lũ nhưng chính quyền địa phương đã chủ động đồng hành, hỗ trợ người dân kịp thời khắc phục ảnh hưởng, qua đó hạn chế thiệt hại, đảm bảo quá trình ra hoa, đậu quả của cây quất. Đến thời điểm hiện tại, quất sinh trưởng tốt, quả to, lộc đều, được nhiều khách tham quan ghi nhận đẹp hơn so với năm trước.

Ông Điểm cho hay, xác định hoa, cây cảnh là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, lãnh đạo phường đã tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ người dân trong quá trình sản xuất, từ đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông, hệ thống tưới tiêu đến hỗ trợ bà con tiếp cận nguồn vốn vay phục vụ sản xuất.

Phường cũng đảm bảo giao thông đi lại thông suốt trong dịp Tết, tạo điều kiện để xe vận chuyển vào tận vườn, giúp việc mua bán, tiêu thụ quất cảnh diễn ra thuận lợi.