Từ tháng 11 âm lịch hằng năm, khách hàng trong và ngoài tỉnh lại đổ về đây để chọn những cây đẹp nhất về trưng dịp Tết. Đây cũng là thời điểm người trồng quất gặt hái thành quả sau cả năm vất vả ngoài đồng ruộng.

Nhiều người trồng quất tại phường Vị Khê cho biết, năm nay vùng trồng không bị thiệt hại bởi bão lũ nên cây sinh trưởng đều, tỷ lệ đậu quả cao. Từ cuối tháng 8 âm lịch, các chủ vườn đã huy động nhân lực để khoanh gốc, buộc cành cho kịp xuất bán.

Anh Vũ Công Dũng (37 tuổi, trú tại dân phố Vạn Diệp 1, phường Vị Khê) chia sẻ, gia đình anh trồng khoảng 900 cây quất, trong đó có 300 cây được xuất bán với giá dao động từ 3 triệu đến gần 40 triệu đồng/cây, tùy kích cỡ và độ đẹp.

Theo anh Dũng, một cây quất đẹp là cây có cành chắc khỏe, lá xanh bóng, quả căng tròn và toát lên sức sống, tạo ấn tượng mạnh với người nhìn.

Mỗi cây quất thường mất từ 2-4 năm chăm sóc. Khi cây đạt đủ các yếu tố để xuất bán, người trồng quất phải tỉ mỉ tính toán thời điểm ra hoa, tạo quả và chăm sóc cho cây phát triển tốt, lá xanh bóng, quả tròn đều; đồng thời, uốn tỉa dáng cây cho bắt mắt và mang ý nghĩa may mắn ngày Tết.

“Cả vườn quất của tôi chỉ có khoảng 5-6 cây giá gần 40 triệu đồng, còn lại chủ yếu là cây giá trung bình từ 10-20 triệu đồng. Những cây giá gần 40 triệu đồng cao gần 4m tính từ gốc đến ngọn, đường kính khoảng 2,5m và phải mất 4-5 năm chăm sóc cẩn thận”, anh Dũng cho hay.

Anh nói thêm, thường từ đầu tháng 11 âm lịch khách hàng khắp nơi mới đổ về xem quất và đặt cọc. Tuy nhiên, năm nay do lo ngại ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ khiến nguồn cung giảm nên họ đã đến sớm để chọn được cây ưng ý. Vì vậy, anh đang tăng tốc hoàn thiện dáng cây trông hút mắt hơn.

Anh thuê thêm 10 nhân công để kéo, buộc và chỉnh sửa dáng cây để kịp vụ Tết. Thời gian này, anh thường ra vườn từ 6h sáng, khuya mới về nghỉ ngơi rồi hôm sau lại tiếp tục công việc.

"Dù vất vả nhưng cuối năm có thu nhập nên tôi rất vui. Một số cây to khách đã xuống tiền đặt cọc. Khoảng đầu tháng 12 âm lịch, vườn quất của tôi sẽ hết hàng”, anh Dũng nhẩm tính.

Ngay gần đó, anh Vũ Xuân Trường (35 tuổi, trú tại dân phố Vạn Diệp 1, phường Vị Khê) cũng tất bật uốn tỉa quất để kịp vụ Tết.

Anh Trường cho biết, nghề trồng quất cảnh phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên ai nấy đều mong mưa thuận gió hòa để có một vụ bội thu. Càng gần Tết, thời tiết hanh khô nên việc chăm sóc vất vả hơn. Tùy vào diễn biến thời tiết, người trồng quất phải bổ sung thuốc dưỡng, tưới gốc và bón phân đều đặn để cây luôn xanh tốt, quả căng mọng, chín đúng dịp Tết.

Ngoài chăm sóc cây, năm nào anh Trường đi tham khảo giá tại các vùng trồng quất khác từ sớm để nắm bắt thị trường. Năm nay, anh nhận thấy thị trường quất Tết sôi động hơn nhưng mức giá không có nhiều biến động.

“Vườn của tôi có khoảng 200 cây quất xum xuê loại to, giá bán dự kiến từ 4 triệu đến 20 triệu đồng/cây tùy kích thước. Nhiều khách buôn và khách lẻ đến xem, chọn những cây ưng ý và đặt cọc, chờ sát Tết sẽ đánh cây mang về. Khách xuống tiền đặt cọc sớm nên chúng tôi yên tâm hơn và thêm hi vọng về một mùa Tết sung túc”, anh Trường bày tỏ.