Với tốc độ tăng trưởng hơn 16% vào năm ngoái và tiếp tục dự báo tăng trưởng hơn 20% vào năm nay, Việt Nam đang nằm trong nhóm 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới.