Tồn kho bất động sản các dự án trong quý 2 khoảng 25,294 căn/nền, bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền. Trong đó, đất nền chiếm tỷ trọng lớn nhất với 11,717 nền, hầu như không thay đổi so với quý trước.