Texas, Mỹ - Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng trị giá 1.800 tỷ USD của SpaceX đang tạo nên những thay đổi tại bang Texas. Sự hiện diện của hãng công nghệ vũ trụ này đã kích cầu kinh tế, thu hút dòng vốn lớn và lượng khách du lịch khổng lồ.

Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng trị giá 1.800 tỷ USD của SpaceX đang tạo nên những thay đổi lớn tại bang Texas. Tại thành phố Brownsville và căn cứ Starbase, sự hiện diện của hãng công nghệ vũ trụ này đã kích cầu kinh tế mạnh mẽ, thu hút dòng vốn lớn và lượng khách du lịch khổng lồ đổ về xem phóng tàu Starship. Tuy nhiên, sự phát triển quá nhanh này cũng châm ngòi cho các cuộc chiến pháp lý và phản đối từ người dân do tình trạng quá tải hạ tầng và phong tỏa giao thông. Dù vậy, với kế hoạch mở rộng quy mô diện tích và mục tiêu trở thành mô hình công ty đại chúng, SpaceX được dự báo sẽ tiếp tục tái cấu trúc toàn diện diện mạo và đời sống kinh tế - xã hội của vùng Nam Texas.

Theo: The Wall Street Journal



