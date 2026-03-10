Căn cứ quân sự Mỹ có thể phát hiện các vụ phóng tên lửa trên phạm vi toàn cầu

Với hệ thống cảnh báo tên lửa 3 lớp, căn cứ quân sự này của Mỹ có khả năng phát hiện, theo dõi tất cả các vụ phóng tên lửa ở bất kỳ đâu trên thế giới.