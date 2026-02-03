Trong bản ghi nhớ nội bộ công bố hôm thứ Hai (3/2), Elon Musk, CEO của cả hai công ty, khẳng định thương vụ sáp nhập chủ yếu nhằm giải quyết bài toán năng lượng cho trí tuệ nhân tạo (AI). Ông lập luận rằng sự tiến bộ của AI hiện phụ thuộc vào các trung tâm dữ liệu mặt đất khổng lồ, tiêu tốn quá nhiều điện năng và hệ thống làm mát, gây áp lực lên cộng đồng và môi trường.

“Những tiến bộ hiện nay của AI phụ thuộc vào các trung tâm dữ liệu mặt đất quy mô lớn, vốn đòi hỏi lượng điện năng và hệ thống làm mát khổng lồ. Nhu cầu điện toàn cầu cho AI đơn giản là không thể được đáp ứng bằng các giải pháp trên mặt đất, ngay cả trong ngắn hạn, mà không gây thêm gánh nặng cho cộng đồng và môi trường”, ông viết.

SpaceX thâu tóm startup xAI cũng của Elon Musk. Ảnh: SpaceX

Theo Bloomberg, thương vụ này định giá thực thể hợp nhất ở mức 1,25 nghìn tỷ USD. Việc sáp nhập diễn ra trong bối cảnh hai công ty đều có những vấn đề tài chính riêng: xAI đang "đốt" khoảng 1 tỷ USD mỗi tháng cho chi phí vận hành, trong khi SpaceX có nguồn thu ổn định với 80% doanh thu đến từ việc phóng vệ tinh Starlink. Trước đó vào năm ngoái, xAI cũng đã thâu tóm mạng xã hội X.

Musk cho biết để xây dựng các trung tâm dữ liệu trên không gian, cần một luồng vệ tinh được phóng liên tục lên quỹ đạo. Điều này tạo ra nguồn doanh thu khổng lồ cho chính SpaceX trong tương lai gần. Mô hình này càng trở nên hấp dẫn khi xét đến quy định của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) yêu cầu các vệ tinh phải được đưa ra khỏi quỹ đạo (de-orbit) sau mỗi 5 năm, đảm bảo nhu cầu phóng vệ tinh thay thế luôn duy trì ở mức cao.

Dù về chung một nhà, hai công ty có những ưu tiên ngắn hạn khác biệt. SpaceX đang dồn lực chứng minh khả năng đưa phi hành gia lên Mặt Trăng và sao Hỏa của tên lửa Starship. Ngược lại, xAI đang chịu áp lực cạnh tranh gay gắt với Google và OpenAI.

Tờ Washington Post cho biết áp lực này lớn đến mức Musk đã phải nới lỏng các hạn chế trên chatbot Grok, gián tiếp dẫn đến bê bối tạo ảnh khiêu dâm không đồng thuận gần đây. Ngoài ra, hiện chưa rõ thương vụ này ảnh hưởng thế nào đến kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của SpaceX, vốn được đồn đoán sẽ diễn ra vào tháng 6 năm nay.

(Theo TechCrunch)