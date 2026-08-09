Độc đáo bảo tàng kiến trúc gỗ giữa lòng TPHCM hút hàng ngàn du khách quốc tế

Giữa lòng TPHCM, một bảo tàng được xây dựng chủ yếu bằng gỗ đang trở thành điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước yêu thích lịch sử, văn hóa và y học cổ truyền Việt Nam.