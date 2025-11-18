Nhà báo: Cách đây không lâu, thông tin thầy nghỉ hưu nhận được nhiều sự quan tâm, thầy đón nhận việc này như thế nào?

Tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình: Thực ra, theo quy định hành chính, tôi đã nghỉ hưu từ vài năm trước. Nhưng đó chỉ là một thủ tục trên giấy bởi suốt thời gian ấy tôi vẫn làm việc, vẫn cộng tác với Trường Phổ thông Năng khiếu và tiếp tục đi dạy đội tuyển ở một số nơi.

Gần đây, khi tôi cảm nhận sức khỏe giảm sút, Trường Phổ thông Năng khiếu tổ chức lễ tri ân tôi nghỉ hưu thì thông tin mới được lan truyền rộng rãi hơn. Tôi đón nhận việc nghỉ hưu với tâm thế bình thản, không có gì tiếc nuối, bởi vấn đề cốt lõi là mình có còn quan tâm đến công việc hay không và mình có thật sự hữu ích không?.

Với tôi, nghỉ hưu không mang ý nghĩa đặc biệt và nếu có gì thay đổi thì chỉ là tôi có thêm chút thời gian thong thả hơn. Nghỉ hưu chỉ là một quyết định hành chính - thậm chí biết đâu sau này tôi còn “sôi động” hơn. Nhưng cũng phải nói rằng, công việc của tôi sau khi nghỉ hưu không phụ thuộc vào tôi mà phụ thuộc vào hoàn cảnh xung quanh. Nếu các trường cần, nếu công việc gọi, tôi vẫn sẵn sàng.

Trước đây tôi làm thế nào thì giờ vẫn như vậy: Đi dạy đội tuyển, làm chuyên môn và thậm chí tự yêu cầu bản thân phải hoàn thiện hơn. Bây giờ có thời gian hơn, tôi thấy tiêu chuẩn chất lượng càng phải được nâng lên. Vì vậy, về hưu với tôi chỉ là một cột mốc - còn công việc, suy nghĩ và nhịp sống thì vẫn tiếp diễn. Tôi tin sự tin tưởng của nhà trường và các đơn vị vẫn luôn như thế.