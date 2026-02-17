Nhà báo Lê Huyền: Điều gì đã khiến ông lựa chọn rút lui khỏi không gian công khai suốt 6 năm qua?

TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu: Có lẽ đó là sự sắp đặt của nhân duyên để tôi đi qua một đoạn đường cần thiết của đời người. Tôi xin phép gọi đó là một cuộc “trở về”.

Lý do đầu tiên xuất phát từ mong muốn cá nhân: Tôi muốn thực hành lối sống tối giản. Sau hơn mười năm làm việc liên tục, tôi chọn cắt tỉa bớt những mục tiêu bên ngoài, thực hành triết lý buông bỏ để trải nghiệm cuộc sống theo cách mình chưa từng sống.

Nhưng chính biến cố gia đình mới là cú hích quyết định. Khi nhận thấy sức khỏe của mẹ yếu đi, tôi đã quyết định gác lại mọi thứ. Sau đó, bác sĩ chẩn đoán mẹ bị teo não. Vào thời khắc ấy, tôi nhận ra không có danh hiệu hay thành công nào quan trọng bằng việc được ở bên cạnh mẹ trong những năm tháng cuối đời. Tôi chọn làm một người con trọn vẹn của mẹ, trước khi làm một người của xã hội.

- Với ông, “ở ẩn” là trốn tránh, nghỉ ngơi hay là một cách sống khác để tiếp tục làm việc và suy nghĩ?

Tôi gọi đó là giai đoạn “hóa kén”. Ban đầu, tôi cũng từng lầm tưởng đây là một cuộc “nghỉ hưu sớm” để tự do làm điều mình thích. Nhưng khi dấn thân, tôi nhận ra ở ẩn không phải là trốn chạy thế giới, mà là một cuộc di cư vào bên trong. Đó là lúc tôi làm việc với chính nội tâm mình vất vả hơn bao giờ hết, để đập vỡ những niềm tin cũ, đối diện với những khoảng tối và định hình lại bản thân.

Giống như loài sâu phải tự giam mình trong chiếc kén chật chội và đau đớn để hóa thành bướm. Sự im lặng bên ngoài chỉ là lớp vỏ bọc cho một cuộc lột xác dữ dội bên trong. Đó không phải là nghỉ ngơi, mà là một quy luật tất yếu của sự trưởng thành.

Sau này, khi tiếp xúc trở lại với nhiều người, tôi nhận ra đây là một hành trình rất phổ biến của giai đoạn trung niên: Chuyển từ mục tiêu “kiếm tiền” sang “kiếm tìm ý nghĩa”. Giai đoạn “ở ẩn” của tôi, suy cho cùng, là một cơ chế tự nhiên của tâm lý con người khi chạm đến ngưỡng cần thay đổi. Chúng ta cần một không gian tĩnh lặng, tách biệt để phân rã con người cũ và tái cấu trúc lại một phiên bản mới - tự tại hơn và sâu sắc hơn.