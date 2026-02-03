“Kỷ niệm ngày chính thức kết thúc 6 năm ở ẩn. Kết thúc hành trình đi qua những đổ nát và bóng tối của trầm cảm, của nỗi đau mất mát người thân, của những cơn trống rỗng hiện sinh và cũng là lúc tôi tìm được câu trả lời cho câu hỏi quan trọng nhất: Con người sống để làm gì”, ông chia sẻ.

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu từng là giảng viên ngành Tâm lý học, Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Ông tốt nghiệp thủ khoa ngành Tâm lý học - Trường Đại học Sư phạm TPHCM, nhận giải thưởng của Trung ương Hội Khoa học Tâm lý Việt Nam, đoạt giải Ba nghiên cứu khoa học cấp Bộ GD-ĐT.

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu - nhà tâm lý học nổi tiếng.

Trước khi “ở ẩn”, Tiến sĩ Hiếu là gương mặt quen thuộc với đông đảo học sinh, sinh viên qua loạt video kỹ năng sống “Tháo gỡ chuyện khó đỡ” - dự án ông tự bỏ kinh phí thực hiện cùng những người bạn tình nguyện. Với phong cách dẫn dắt sinh động, hóm hỉnh, hài hước và gần gũi, các video nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng mạng, đặc biệt là giới trẻ.

Không chỉ được yêu mến bởi kiến thức chuyên môn, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu còn gây chú ý bởi ngoại hình trẻ trung, được nhiều sinh viên gọi vui là “thầy giáo hot boy”. Ông đến lớp không theo khuôn mẫu nghiêm nghị thường thấy, mà trò chuyện với sinh viên như một diễn giả, một người bạn đồng hành.

Bên cạnh giảng dạy, ông là người sáng lập CLB Bản lĩnh sống Sư tử trẻ, thử nghiệm mô hình định hướng lối sống cho giới trẻ thông qua mạng xã hội. Ông cũng là tác giả nhiều đầu sách và tài liệu chuyên ngành như Tư duy sáng tạo - Các con đường đi tìm lý tưởng (2010), Một số vấn đề cơ bản của tâm lý học lứa tuổi (2011), Tâm lý học giao tiếp (2011)…

Thông điệp xuyên suốt trong các bài giảng và hoạt động của Tiến sĩ Hiếu là vai trò cốt lõi của kỹ năng sống. Theo ông, kỹ năng sống chính là “xương sống” giúp người trẻ vững vàng trước những biến cố của cuộc đời. “Các em cần được dạy cách sống trước khi được dạy khoa học. Nhiều em học rất nhiều kiến thức nhưng lại không biết ứng xử khi thất bại, không biết đối diện với khủng hoảng, từ đó dẫn đến hàng loạt hệ lụy tâm lý”, ông từng chia sẻ.

Năm 2019, khi đang ở đỉnh cao sự nổi tiếng, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu bất ngờ rút lui khỏi giáo dục, để lại nhiều câu hỏi trong dư luận và cộng đồng sinh viên.

Chia sẻ về chặng đường sắp tới, Tiến sĩ Hiếu cho biết ông xem sự trở lại lần này như một lời hứa với cuộc đời và với chính mình. Dự án đầu tiên là ra mắt cuốn sách “Người cầm đèn trong đêm mưa” dành cho những người đang trải qua khủng hoảng hiện sinh, trầm cảm, chơi vơi cảm xúc, hoặc quan tâm đến Tâm lý học, Triết học và Thiền học.

Song song đó, ông đặt “viên gạch đầu tiên” cho giấc mơ lớn hơn mang tên “Hiếu Serotonin Healing Hub”, một hệ sinh thái hỗ trợ chuyển hóa cảm xúc cho những người cần đến. “Tâm lý học không chỉ là lý thuyết nằm trên giấy. Tâm lý học phải trở thành công cụ để mỗi người có thể tự chữa lành cho chính mình”, ông nhấn mạnh.