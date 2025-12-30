Giữa đại ngàn Tây Bắc, có một bản làng người Mông nghèo khó từng vật lộn với những hủ tục lạc hậu, nay bừng sáng lên bởi hoa, bởi những nụ cười và niềm tin vào tương lai, đó là Sin Suối Hồ.

Sin Suối Hồ là điểm du lịch cộng đồng nổi bật của Lai Châu, nơi hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc bản Mông.

Sin Suối Hồ đã trở thành điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Sau khi vượt qua đèo dốc quanh co đến với Sin Suối Hồ, du khách không khỏi ngỡ ngàng khi thấy những ngôi nhà gỗ, trình tường đặc trưng của người Mông.

Đó là những ngôi nhà với hàng rào bằng đá vừa tạo sự chắc chắn cho ngôi nhà, vừa làm mát vào mùa hè và giữ ấm vào mùa đông. Các ngôi nhà đều có sân vườn, cổng gỗ xinh xắn. Chợ Sin Suối Hồ hoạt động không phục vụ lợi ích cá nhân mà phục vụ cộng đồng. Tất cả đã góp phần lưu giữ bản sắc văn hóa vùng dân tộc thiểu số, vừa thúc đẩy hoạt động du lịch của địa phương.

(Nguồn: Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại)